METEO CENTRO-SUD e SARDEGNA per giovedì: venti forti

Tra mercoledì sera e giovedì notte si potrebbe formare un profondo minimo di bassa pressione nel Mediterraneo Occidentale: ne consegue un meteo estremamente ventoso, in particolare a ovest della Sardegna.

Raffiche di vento previste per giovedì notte (cortesia Ventusky).

I venti di tramontana e maestrale potrebbero essere veramente forti, con raffiche superiori a 130 - 140 km/h (stimati).

In tal frangente la regione più colpita sarà sicuramente la Sardegna, pertanto invitiamo i lettori a stare attenti a eventuali bollettini meteo ufficiali e/o allerte (rimaniamo sempre ESCLUSIVAMENTE a opera della Protezione Civile regionale).

Durante la giornata di giovedì, le forti raffiche si sposteranno verso il Tirreno centrale, e successivamente verso il Centro-Sud: tra giovedì e sabato, quindi, una forte ventilazione ciclonica sarà presente su tutte le regioni del Sud Italia, con precipitazioni anche particolarmente forti tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Successivamente, il profondo minimo di bassa pressione è previsto spostarsi verso sud est, andando nel mar Ionio e coinvolgendo infine la Grecia.

Per il Nord Italia invece, non ci saranno particolari fenomeni precipitativi, se non qualche nevicata di debole intensità fino al piano, e la ventilazione non presenterà fenomeni particolarmente estremi, proprio perché le regioni settentrionali saranno troppo lontane dal minimo di bassa pressione.

