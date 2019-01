Neve nella prossima settimana, vediamo dove più probabile. Meteo avverso

Un marcato episodio meteo di severo maltempo invernale sarà innescato un nucleo d'aria molto fredda polare che innescherà una ciclogenesi davvero esplosiva sull'Italia. L'impatto delle masse d'aria polari scatenerà infatti violentissimi contrasti, che alimenteranno un profondo ciclone mediterraneo.

La circolazione meteo è già ora depressionaria sul Mediterraneo e ciò farà da polo attrattore dell'impulso polare atteso giungere dalla Groenlandia, atteso sopraggiungere dalla giornata di mercoledì. Non possiamo ancora entrare nei dettagli e forniremo pertanto una tendenza di massima.

La traiettoria, il posizionamento e l'intensità del vortice sono ancora soggetti a dei margini d'incertezza. Tuttavia, già ad inizio settimana piogge e nevicate saranno protagoniste della scena in molte regioni per una prima depressione.

La neve cadrà su gran parte dell'Appennino Centro-Meridionale in genere oltre i 600/1000 metri tra lunedì e martedì, ma non sono esclusi fiocchi a quote più basse sulle aree interne di Alta Toscana, Umbria, Marche e localmente anche il sud della Romagna.

METEO NORD ITALIA: lunga fase molto fredda, rischio neve

A seguito dell'innesco del profondo ciclone mediterraneo tra mercoledì e giovedì, in questo frangente sembra probabile che il maltempo, ancor più incisivo, vada a colpire ancora una volta le regioni centro-meridionali.

Nevicherà copiosamente in Appennino in genere oltre i 700/1000 metri, ma a quote anche più basse collinari su parte del Centro Italia, tra Toscana, Umbria, Marche ed anche la Sardegna. Al Nord l'evoluzione appare incerta, con qualche nevicata a bassa quota non esclusa tra Basso Piemonte, Liguria ed Emilia.

Per nevicate a quote più basse, con coinvolgimento di pianure e coste, probabilmente bisognerà attendere gli ultimi giorni della settimana. Chiaramente è un'evoluzione molto distante, ma solo in questo frangente potrebbe giungere aria più gelida continentale tra il Nord Italia e le regioni adriatiche.

Pubblicato da Mauro Meloni

