Meteo ITALIA, BURRASCA per un CICLONE INVERNALE! Maltempo, vento, neve

METEO SINO AL 25 GENNAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Confermato un vigoroso cambiamento meteo nel corso della prossima settimana, quando un intenso impulso polare, in arrivo dal Canada e dalla Groenlandia, scivolerà verso Regno Unito, Francia e parte della Penisola Iberica, prima di tuffarsi sul Mediterraneo dove innescherà una poderosa ciclogenesi che darà luogo a maltempo sull'Italia con neve a quote anche basse in molte regioni.

In attesa degli eventi, lo scenario meteo in ambito mediterraneo resterà ancora compromesso, con l'instabilità del weekend che verrà acuita in avvio di settimana da una nuova depressione che colpirà principalmente le regioni centro-meridionali. Avremo ulteriori piogge, temperature in calo e neve che cadrà gradualmente a quote più basse.

METEO NORD ITALIA: lunga fase molto fredda, rischio neve.

Si andrà così ad aprire un periodo decisamente movimentato dal meteo a tratti perturbato e più freddo. Fuori dai giochi resterà in una prima fase il Nord, tranne la Romagna ove potrà aversi qualche nevicata fino a quote basse. Il clima sarà però molto freddo, con intense diffuse gelate nottetempo in pianura.

TEMPESTA INVERNALE NEL METEO DI META' SETTIMANA

Sembrano confermarsi le condizioni propizie per un peggioramento in grande stile che potrebbe portare una lunga fase meteo perturbata. L'impulso polare si getterà sul Mediterraneo dando vita a un profondo vortice di bassa pressione, il cui posizionamento e successiva evoluzione rimane ad oggi ancora legato ad un certo margine di incertezza

L'aria fredda ci raggiungerà da ovest-nordovest con una vasta e profonda saccatura in grado di abbracciare gran parte dell'Italia. Come evoluzione più probabile, il maltempo investirà soprattutto il Centro-Sud, con il vortice mediterraneo che sarà esplosivo per la sua entità con venti di tempesta e nevicate anche fino a quote di bassa collina in alcune aree del Centro Italia ed in Sardegna.

La ciclogenesi mediterranea verrà innescata dalla discesa repentina di impulso polare che scivolerà sull'Europa occidentale direttamente dalla Groenlandia. Quest'aria polare determinerà l'evoluzione di un probabile vortice ciclonico mediterraneo esplosivo per la sua entità, con maltempo sull'Italia e nevicate sui rilievi anche a quote basse e fino in pianura al Centro-Nord.

La circolazione ciclonica andrà poi ad interagire infatti con aria più gelida richiamata dall'Europa Nord-Orientale. Il Generale Inverno prenderà possesso di tutto il Continente ed anche del Mediterraneo, con clima sempre più rigido. L'irruzione d'aria artico-continentale potrebbe investire in parte l'Italia, specie il Nord, portando gelo intenso sul finire della settimana.

Meteo settimana prossima: il FREDDO alla conquista dell'Europa.

METEO DOMENICA 20, INSTABILE AL CENTRO-SUD PER NUOVO FRONTE

Entrerà nel vivo il nuovo fronte durante la giornata dopo aver raggiunto già in precedenza la Sardegna. Piogge si metteranno in moto dalla Sardegna verso il versante tirrenico centro-meridionale, tra Bassa Toscana, Lazio e Campania. Le precipitazioni si estenderanno poi verso aree interne e settori adriatici dalla sera.

Il contestuale afflusso d'aria più fredda da nord favorirà spruzzate di neve oltre i 600/900 metri sulla dorsale centro-settentrionale appenninica. Quota neve più elevata al Sud, attorno ai 1000 metri. Resterà più ai margini del maltempo il Nord Italia, dove il tempo resterà perlopiù asciutto a parte un possibile peggioramento in Romagna in serata con fiocchi fino in collina.

*METEO INIZIO SETTIMANA PIU' PERTURBATO*

Ulteriore peggioramento meteo nella giornata di lunedì, con accentuazione dei fenomeni tra regioni centro-meridionali ed Isole Maggiori, a causa dell'avanzata di un nuovo e più organizzato vortice afromediterraneo. Attese precipitazioni più diffuse, nevose sui rilievi a partire dai 600/700 metri sulla dorsale centrale appenninica.

Martedì il maltempo si concentrerà tra il Sud e le due Isole Maggiori, con neve sui rilievi anche poco al di sotto dei 1000 metri. Qualche sporadica precipitazione si avrà anche sulle regioni centrali adriatiche, con possibili spruzzate di neve fino in collina. Sarà ad ogni modo il preludio ad un guasto meteo ancor più incisivo che prenderà corpo nella parte centrale della settimana.

FREDDO AL CENTRO-NORD, TORNANO LE GELATE

Tornerà un clima decisamente più invernale a partire dal Centro-Nord, influenzato da correnti via via più fredde nord-atlantiche. Non è comunque atteso il ritorno del grande gelo, avremo solo freddo acuito dal vento e dal maltempo nella prossima settimana. Solo verso il weekend l'Italia potrebbe essere influenzata, almeno in parte, da masse d'aria più rigide continentali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il maltempo tempestoso caratterizzerà i giorni di metà settimana, quando aria fredda di natura polare potrebbe scatenare violenti contrasti, riportando scenari invernali e con neve a quote localmente basse su alcune regioni. Una profonda depressione mediterranea catturerà masse d'aria più rigide dal Nord Europa, con l'inverno che entrerà nella sua fase fredda più duratura.

