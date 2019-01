Meteo ITALIA, prossima settimana BURRASCA INVERNALE! Maltempo, freddo, neve

La prima fase vedrà un generale calo termico, maltempo a tratti. Il rischio di burrasca invernale appare medio alto.

METEO SINO AL 24 GENNAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo invernale tornerà assoluto protagonista in Italia a partire dal 22/23 gennaio, quando una poderosa ciclogenesi rischia di portare neve a quote basse in molte regioni. In attesa degli eventi, un cambio di circolazione atmosferica si è già realizzato in Europa con le perturbazioni atlantiche che hanno spodestato l'anticiclone in precedenza collocato sulle nazioni occidentali del Continente.

Questi flussi perturbati hanno riportato le prime precipitazioni sul Nord Italia, dopo un lungo periodo siccitoso. La pressione atmosferica è considerevolmente diminuita sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, con una perturbazione che ora concentra i suoi effetti principalmente al Centro-Sud.

Il weekend continuerà ad essere condizionato dall'instabilità, anche in virtù di una modesta circolazione ciclonica. Avremo ulteriori piogge, temperature in calo e neve che cadrà gradualmente a quote più basse. Si va così aprendo un periodo decisamente movimentato dal meteo a tratti perturbato e più freddo.

METEO PIU' FREDDO IN ITALIA, CON TEMPESTA INVERNALE

Svolta invernale davvero imponente la prossima settimana e sembrano confermarsi le condizioni propizie per un peggioramento in grande stile che potrebbe portare una lunga fase meteo perturbata. L'aria fredda ci raggiungerà da ovest-nordovest con una vasta e profonda saccatura in grado di abbracciare gran parte dell'Italia.

La ciclogenesi mediterranea verrà innescata dalla discesa repentina di impulso polare che scivolerà sull'Europa occidentale direttamente dalla Groenlandia. Quest'aria polare determinerà l'evoluzione di un probabile vortice ciclonico mediterraneo esplosivo per la sua entità, con maltempo sull'Italia e nevicate sui rilievi anche a quote basse e fino in pianura al Centro-Nord.

Questa depressione andrà poi ad interagire infatti con aria più gelida richiamata dall'Europa Nord-Orientale. Il Generale Inverno prenderà possesso di tutto il Continente ed anche del Mediterraneo, con clima sempre più rigido. Oltre alle precipitazioni, avremo venti sostenuti che acuiranno ulteriormente la fase burrascosa di maltempo invernale.

METEO WEEKEND, INSTABILE AL CENTRO-SUD PER PIU' PERTURBAZIONI

Fase interlocutoria per sabato fra la prima perturbazione, che sfilerà verso est, e la seconda in avvicinamento da ovest. Precipitazioni si avranno soprattutto nella prima parte della giornata sulle regioni centrali. Coinvolte in particolare il Lazio, la Bassa Toscana e l'Abruzzo, ma inizialmente anche alcuni tratti di Romagna e Marche.

Altre coinvolgeranno Molise, Campania, Puglia Settentrionale, Lucania e Calabria tirrenica. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna dalla sera per l'approssimarsi di un nuovo fronte. Nella seconda parte della giornata i fenomeni tenderanno ad affievolirsi. In merito alla neve, il contestuale arrivo d'aria fredda favorirà nevicate attorno agli 800 metri sull'Appennino Centrale.

Nel corso di domenica entrerà nel vivo il nuovo fronte, con piogge che si metteranno in moto dalla Sardegna verso il versante tirrenico centro-meridionale, poi aree interne e settori adriatici dalla sera. Il contestuale afflusso d'aria più fredda da nord favorirà spruzzate di neve oltre i 600/900 metri sulla dorsale centro-settentrionale appenninica.

Quota neve più elevata al Sud, attorno ai 1000 metri. Resterà più ai margini del maltempo il Nord Italia, dove il tempo resterà perlopiù asciutto. Qualche debole fenomeno nevoso a bassa quota non è escluso su Alpi Occidentali ed entroterra ligure, zone dove saranno possibili deboli precipitazioni. Possibile peggioramento dalla tarda sera anche in Romagna.

METEO PIU' PERTURBATO AD INIZIO SETTIMANA

Ulteriore peggioramento meteo nella giornata di lunedì, con accentuazione dei fenomeni tra regioni centro-meridionali ed Isole Maggiori. Attese precipitazioni più diffuse, nevose sui rilievi a partire dai 700 metri sulla dorsale appenninica. Sarà ad ogni modo il preludio ad un guasto meteo ancor più incisivo che prenderà corpo nei giorni successivi.

CLIMA PIU' INVERNALE, FREDDO AL CENTRO-NORD

Nel weekend è atteso tornare un clima decisamente più invernale a partire dal Centro-Nord, influenzato da correnti via via più fredde nord-atlantiche. Non è comunque atteso il ritorno del grande gelo per questa settimana, mentre dopo inizio prossima settimana il clima potrebbe raffreddarsi ulteriormente, per aria polare e successivamente aria artica-continentale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Si attende quindi maltempo tempestoso dopo inizio della prossima settimana, quando aria fredda di natura polare potrebbe scatenare giusti contrasti, riportando scenari invernali e con neve a quote localmente basse, anche in pianura su alcune regioni. Una profonda depressione catturerà masse d'aria più rigide dal Nord Europa, con l'inverno che entrerà nella sua fase clou.

