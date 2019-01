METEO ITALIA, PIOGGE e NEVE. Sempre più INVERNO dal weekend

METEO SINO AL 22-23 GENNAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La tregua anticiclonica è giunta a conclusione e lo scenario meteo si avvia a cambiare, dopo il prolungato dominio dell'alta pressione sull'Europa Occidentale che aveva impedito alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l'Italia, almeno con riferimento alle regioni settentrionali che sono reduci da un lungo periodo asciutto.

L'anticiclone si sta ora ritirando verso ovest, portandosi in pieno Oceano Atlantico. Questo cambio di circolazione riporta sulla scena le perturbazioni nord-atlantiche fin sul Mediterraneo, con un primo impulso che, trascinato da correnti occidentali, sta andando a pilotare le prime deboli piogge sul Centro-Nord Italia.

Dopo un mese, torna quindi qualche pioggia anche al Nord e non più solamente tra regioni adriatiche e Sud Italia, come avvenuto spesso nelle ultime settimane. Una fase meteo più perturbata, con approfondimento di una depressione mediterranea non è da escludere sul finire della settimana, alimentata dall'ingresso di masse d'aria più fredde artiche.

METEO VERSO IL WEEKEND MOVIMENTATO E PIU' FREDDO

Si va così aprendo un periodo decisamente turbolento dal meteo a tratti perturbato e più freddo. Ci sarebbe così la possibilità di maltempo più diffuso sull'Italia, con precipitazioni attese su molte regioni, ma con particolare riferimento alle regioni centro-meridionali. La neve potrebbe tornare a cadere diffusamente sui rilievi.

Tra l'altro sarebbe neve non solo in montagna, se verrà confermato il graduale afflusso d'aria più fredda artica atteso. Ci sarà un contesto meteo sempre più invernale che offrirebbe lo spunto per possibili nevicate a quote medio-basse con temperature in calo principalmente sulle regioni centro--settentrionali.

Gradualmente l'inverno tornerà a far la voce grossa, sebbene ancora non si intravedono condizioni favorevoli a nevicate sulle pianure del Nord Italia, dove però il freddo tornerà grande protagonista. La prossima settimana si preannuncia invernale, con possibilità di maltempo più incisivo per l'affondo di un ulteriore nucleo perturbato d'aria fredda.

METEO GIOVEDI' 17, PIOGGE ANCHE AL NORD ITALIA E NEVE SULLE ALPI

Attese le prime deboli piogge tra Liguria e regioni tirreniche, attese in intensificazione nel corso del giorno quando ritroveremo infatti precipitazioni più cospicue su versanti tirrenici, Liguria, in estensione a parte della Val Padana fra Bassa Lombardia, Emilia e Triveneto. Neve è attesa sulle Alpi oltre gli 800/1000 metri, mentre in Appennino nevicherà oltre i 1200 metri.

METEO SINO AL WEEKEND, MALTEMPO AL CENTRO-SUD E NEVE SUI RILIEVI

La perturbazione porterà per venerdì residui fenomeni tra Romagna, regioni del Centro e parte del Sud Italia. Tra sabato e domenica un altro ammasso perturbato interesserà maggiormente il Centro-Sud a partire dalle regioni tirreniche, mentre il Nord Italia dovrebbe rimanere ai margini del maltempo. Neve a quote sempre più basse lungo la dorsale appenninica, in collina sul Centro Italia.

RITORNO D'INVERNO CON CALO DELLE TEMPERATURE

Dopo una fase mite, il freddo tornerà progressivamente protagonista verso il weekend a partire dal Nord Italia. Non è atteso freddo particolarmente intenso, ma le temperature scenderanno gradualmente con clima che diverrà ancor più rigido in avvio della prossima settimana. Ciò comporterà l'abbassamento della quota neve sulle aree colpite dalle precipitazioni.

ULTERIORI TENDENZE

Turbolenze meteo caratterizzeranno i primi giorni della settimana, quando peraltro potrebbe prepararsi il terreno per l'intensificarsi del freddo invernale, a causa di un nuovo nucleo d'aria polare. Probabilmente torneranno condizioni favorevoli alla neve a bassa quota e vedremo poi quella che sarà la distribuzione delle precipitazioni.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina