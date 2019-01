Meteo ITALIA, ritorno di PIOGGIA e NEVE. INSTABILE e più FREDDO nel weekend

METEO SINO AL 22 GENNAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La breve pausa anticiclonica si è già conclusa e il meteo sta cambiando, con le perturbazioni atlantiche che si preparano a riportare le precipitazioni tanto attese sul Nord Italia. L'Anticiclone, sta subendo un cedimento, arretrando vistosamente verso ovest sul Vicino Atlantico. L'Europa Occidentale non sarà più quindi protetta dall'alta pressione come avvenuto nelle ultime settimane.

Dal Nord Atlantico tornano ad affacciarsi le perturbazioni, guidate da una saccatura centrata tra Scandinavia ed Isole Britanniche, in ulteriore sprofondamento verso sud. Un primo impulso perturbato, dopo aver attraversato l'Europa Nord-Occidentale, raggiungerà l'Italia giovedì, riportando qualche pioggia anche al Nord.

L'arretramento dell'anticiclone in Atlantico farà in modo che ulteriori perturbazioni possano riuscire ad inserirsi sul Mediterraneo e sull'Italia con rotta più occidentale passando dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Si va così aprendo un periodo decisamente movimentato dal meteo a tratti perturbato e più freddo.

DAL WEEKEND METEO PIU' FREDDO SULL'ITALIA

Una perturbazione, veicolata da correnti più fredde e perturbate nord-atlantiche, dovrebbe potersi tuffare verso il Mediterraneo Centro-Occidentale, portando maltempo invernale più sostanzioso sul finire della settimana. Sarà quindi maltempo invernale, ma non così rigido come quello che a tratti ha caratterizzato le prime due settimane di gennaio con le influenze fredde continentali.

In sostanza, sembrano confermarsi le condizioni propizie per un peggioramento che potrebbe portare piogge sparse non solo sul Sud e sulle Adriatiche come avviene in modo costante da settimane. L'aria fredda ci raggiungerà da ovest-nordovest con saccature in grado di abbracciare gran parte della Penisola, con maltempo più marcato al Centro-Sud.

Una vasta saccatura affonderà ancor più verso i mari italiani nei primi giorni della nuova settimana e potrà essere alimentata da contributi d'aria sempre più fredda artica, con nevicate sui rilievi e anche a quote basse. Gradualmente l'inverno tornerà a far la voce grossa, come conseguenza di quello stratwarming (riscaldamento in stratosfera polare) di cui si è ampiamente parlato.

METEO PEGGIORA GIOVEDI' 17 AL NORD E SU REGIONI TIRRENICHE

Un flusso di correnti più umide sud-occidentali porteranno la parte avanzata della perturbazione atlantica verso il Centro-Nord. Avremo qualche pioggia, fin dal mattino, più probabile su Levante Ligure ed Alta Toscana, ma in estensione anche a parte della Val Padana tra il centro-ovest Emilia ed il Triveneto.

Piovaschi non mancheranno anche sulle rimanenti aree della Toscana, Umbria e Lazio, localmente in Sicilia, ma in serata anche tra Campania e Calabria. Fiocchi di neve si avranno sulle Alpi Centro-Orientali oltre gli 800/1000 metri, a quote più basse dalla sera. Neve oltre i 1200/1300 metri cadrà lungo la dorsale centro-settentrionali appenninica.

EVOLUZIONE METEO VERSO WEEKEND, NUOVA PERTURBAZIONE

Il fronte perturbato traslerà venerdì verso est, allontanandosi: residue precipitazioni si attarderanno inizialmente in Romagna, poi soprattutto tra regioni del Centro, Sardegna e parte del Sud con particolare riferimento ai versanti tirrenici. Piogge e rovesci più frequenti in Campania, mentre in Appennino la quota neve oscillerà tra i 900 e i 1200 metri.

Tra sabato e domenica un altro ammasso perturbato interesserà maggiormente il Centro-Sud a partire dalle regioni tirreniche, mentre il Nord Italia dovrebbe rimanere ai margini del maltempo. Il maltempo colpirà in modo più netto la Penisola domenica. Per effetto dell'arrivo d'aria più fredda, la neve potrebbe scendere fino a quote collinari sulle aree appenniniche del Centro Italia.

FREDDO IN AUMENTO DAL WEEKEND, TORNA L'INVERNO

Clima ancora mite nella fase centrale della settimana con le correnti umide occidentali, mentre gradualmente nel weekend è atteso tornare un clima decisamente più invernale a partire dal Centro-Nord. Non è comunque atteso il ritorno del grande gelo per questa settimana, mentre per la prossima il clima potrebbe raffreddarsi ulteriormente.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Atteso per l'arrivo di precipitazioni più organizzate sull'Italia negli ultimi giorni della settimana. Si attende quindi maltempo nel prossimo weekend quando aria fredda potrebbe scatenare giusti contrasti, riportando scenari invernali e con neve a quote localmente basse. Un'ulteriore offensiva perturbata più incisiva non è esclusa nei primi giorni della prossima settimana.

