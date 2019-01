Meteo Centro Italia e tirreniche: importante fase di piogge

Il meteo dei prossimi giorni sarà favorevole a precipitazioni generali sul Centro Italia; in particolare, frequenti occasioni di piogge interesseranno tutte le tirreniche (Toscana, Lazio, Campania), con possibile interessamento a Emilia Romagna, Umbria e Sardegna.

Abbiamo proposto tre immagini con la piovosità sulle 24 dei prossimi 3 giorni: come si può vedere, piogge diffuse interessano le regioni citate sopra, senza però eccedere in fasi meteo pericolose (non sarà, infatti, una fase di blocco, ma fronti veloci che passano rapidamente da una regione all'altra).

Questi tipi di tempo sono i migliori per cominciare a risanare le risorse idriche, idratando piano piano i terreni. Rammentiamo, infatti, che precipitazioni troppo forti su terreni troppo secchi provocano danni, alluvioni lampo, colate di detriti e ovviamente non riescono a penetrare in profondità.









Questa fase meteo è davvero importante per quelle regioni rimaste quasi completamente a secco nell'ultimo mese; ricordiamo che le cartine non vanno prese esattamente con la lente, ma il discorso è più ampio, ovverosia precipitazioni diffuse e di debole o moderata intensità interesseranno una vasta area rimasta all'asciutto.

Pubblicato da Davide Santini

