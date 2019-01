Meteo cambia, tornano le piogge al Centro-Nord. Ecco tutti i dettagli

Lo scenario meteo si avvia a cambiare, dopo il prolungato dominio dell'alta pressione sull'Europa Occidentale che aveva impedito alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l'Italia. In particolare, l'Italia è rimasta esposta ai venti freddi da nord, una circolazione che ha lungamente sfavorito il Nord Italia.

Le perturbazioni fredde, spinte dai venti settentrionali, hanno infatti coinvolto maggiormente le regioni centro-meridionali della nostra Penisola e soprattutto le nazioni centro-orientali del Continente. Ora invece la situazione sta cambiando davvero!

L'anticiclone si andrà ritirando verso ovest, portandosi in pieno Oceano Atlantico. Questo cambio di circolazione farà inevitabilmente da preludio all'arrivo di una serie di perturbazioni nord-atlantiche fin sul Mediterraneo, con primi effetti già fra mercoledì e giovedì.

Umide correnti occidentali tra ovest e sud/ovest piloteranno le prime deboli piogge. Si tratterà di fenomenologia di natura prefrontale che avrà modo di coinvolgere zone rimaste all'asciutto nelle ultime settimane, in particolare la fascia fra il Levante Ligure e l'Alta Toscana.

Ci sarebbe la possibilità per il ritorno di qualche precipitazione sul Nord Italia, una grossa novità dopo la lunga siccità precedente. Giovedì in particolare delle precipitazioni si dovrebbero estendere in Val Padana, tra Lombardia e Triveneto. Resterebbe invece all'asciutto l'estremo Nord-Ovest

Atteso anche il ritorno della neve sulle Alpi, con le nevicate che dovrebbero poi salire alla ribalta nel finire della settimana. Questo annunciato cambiamento sarà infatti seguito da un crescente afflusso di correnti fredde artiche, che riporterà il clima invernale su gran parte dell'Italia.

Pubblicato da Mauro Meloni

