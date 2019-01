Meteo ITALIA, cambia tutto da metà settimana. PIOGGE e NEVE anche al Nord

METEO SINO AL 20 GENNAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Dopo oltre un mese di meteo siccitoso, le perturbazioni atlantiche proveranno a riportare le precipitazioni tanto attese sul Nord Italia. Per ora la nostra Penisola resta interessata da un flusso di correnti settentrionali, ben meno rigide rispetto ai giorni scorsi, che hanno veicolato una nuova perturbazione con precipitazioni ancora una volta dirette su parte del Centro Italia e al Sud.

Il fronte perturbato è accompagnato da venti anche molto intensi e burrascosi, specie sui bacini occidentali e in Sardegna dove sono in atti violente mareggiate. Questa ventilazione così sostenuta si è generata per il gradiente fra il forte anticiclone sull'Europa Occidentale e la vasta depressione fredda con perno sull'area baltico-scandinava.

Un cambiamento più incisivo incombe invece per la parte centrale della settimana, con il colosso anticiclonico ad ovest dell'Italia che, dopo essersi esteso sulla nostra Penisola, mostrerà segnali di cedimento. L'anticiclone arretrerà in Atlantico e questo farà sì che delle perturbazioni possano riuscire ad inserirsi sul Mediterraneo e sull'Italia passando dalla Gran Bretagna e dalla Francia.

METEO SETTIMANA, GRANDI NOVITA' CON RITORNO PIOGGE

La prevista flessione del campo barico scaturirà dall'avvicinamento di un sistema perturbato d'origine nord-atlantica che, dalle Isole Britanniche, potrebbe poi puntare verso la Francia e infine l'Italia. Si attende la formazione di un minimo barico sui mari ad ovest dell'Italia, preludio al ritorno delle piogge anche tra il Nord ed il medio-alto versante tirrenico.

In sostanza, sembrano confermarsi le condizioni propizie per un peggioramento che potrebbe portare piogge sparse non solo sul Sud e sulle Adriatiche come avviene in modo costante da settimane. Correnti più fredde e perturbate atlantiche sembrano in grado di potersi tuffare verso il Mediterraneo, portando maltempo invernale più sostanzioso sul finire della settimana.

Una vasta saccatura affonderà verso i mari italiani e potrà essere alimentata da contributi d'aria sempre più fredda artica, con nevicate sui rilievi e anche a quote basse, probabilmente anche sul Nord Italia. Piogge e rovesci non dovrebbero ad ogni modo mancare nemmeno al Sud, che in questo periodo risulta particolarmente interessato dal maltempo.

METEO MARTEDI' 15 GENNAIO MIGLIORAMENTO, SALVO RESIDUE PIOGGE

La maggiore spinta dell'anticiclone dovrebbe garantire prevalente bel tempo su tutta Italia, a parte maggiori addensamenti all'estremo Sud tra settori meridionali adriatici ed area ionica. Non esclusa qualche precipitazione mattutina tra la Puglia, la Calabria e la Sicilia Settentrionale. I venti soffieranno da nord, ancora sostenuti al Sud dove faranno giungere aria più fredda.

METEO PEGGIORA DA MERCOLEDI' SU REGIONI TIRRENICHE E AL NORD

Avremo i primi evidenti segnali di cambiamento, legati all'afflusso delle correnti più umide sud-occidentali. Nubi compatte interesseranno le aree tirreniche centro-settentrionali, con anche possibili deboli piovaschi. La copertura aumenterà parzialmente anche al Nord e sarà possibile qualche pioggia sulla Liguria, anche moderata.

Ulteriore peggioramento meteo per giovedì, quando le piogge più significative insisteranno tra Liguria di Levante ed Alta Toscana, ma potranno spingersi anche su parte della Val Padana centro-orientale. Più al riparo potrebbe invece rimanere l'estremo Nord-Ovest. Altre piogge interesseranno i versanti tirrenici fino alla Campania, ma anche la Sicilia.

TREGUA INVERNO, MA TORNERA' NEL WEEKEND

Al seguito della perturbazione d'inizio settimana, tornerà un po' d'aria fredda tra Adriatiche e Sud. Sarà comunque un raffreddamento temporaneo, considerando che poi il clima tornerà mite con le correnti umide occidentali. Non è comunque atteso il ritorno del grande gelo e solo per il weekend potrebbe tornare un clima decisamente più invernale, a partire dal Centro-Nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Si potrebbero creare i presupposti per l'arrivo di precipitazioni più organizzate sull'Italia, con una probabile finestra perturbata a partire da venerdì. Si attende quindi maltempo più organizzato verso il prossimo weekend quando aria fredda potrebbe scatenare giusti contrasti, riportando scenari invernali e con neve a quote basse.

Pubblicato da Mauro Meloni

