METEO cambia sull'Italia. Svolta da metà settimana, poi di nuovo INVERNO

METEO SINO AL 19-20 GENNAIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La lunga fase di severo meteo invernale è ormai alle spalle, tanto che ora l'anticiclone sull'Europa Occidentale si è parzialmente esteso verso l'Italia con il suo bordo orientale, garantendo una fase un po' più stabile e soprattutto meno rigida, a causa del subentrare di una circolazione d'aria più mite in quota.

Correnti da nord-ovest interessano la nostra Penisola, scorrendo lungo quel canale passante sul nostro Paese fra l'anticiclone ad ovest dell'Italia e una depressione artica sull'Europa Nord-Orientale. Sarà pertanto un avvio di settimana con meteo ventoso, con l'anticiclone che non riuscirà ad impedire il transito di una veloce perturbazione.

Ad essere interessate saranno in parte le regioni centrali e soprattutto quelle meridionali. Bel tempo e clima più mite altrove, specie sul Nord Italia dove è atteso irrompere il favonio con temperature eccezionalmente elevate per la stagione. A seguire, l'anticiclone proverà fin da martedì a conquistare tutta Italia portando bel tempo un po' ovunque.

Video meteo 10 Met Office si sofferma su Strat Warming e rischio gelo Europa.

METEO META' SETTIMANA, PIOGGE E NEVE IN VISTA

Per metà settimana incombe un cambiamento con il possibile cedimento del campo di alta pressione, assoluto protagonista del meteo europeo sulle nazioni occidentali. Questo cambio di circolazione farebbe da preludio all'arrivo di una serie di perturbazioni nord-atlantiche, la prima già fra mercoledì e giovedì.

Riteniamo importante segnalare questo possibile peggioramento perché potrebbe riportare le piogge in molte aree della Penisola e non più solamente tra regioni adriatiche e Sud Italia, come avvenuto nelle ultime settimane. Un guasto meteo più importante, con approfondimento di una depressione mediterranea, non è escludere sul finire della settimana.

Ci sarebbe la possibilità del ritorno delle precipitazioni sul Nord Italia, una grossa novità dopo una siccità che sta imperversando da tante settimane. La neve potrebbe tornare a cadere anche sui versanti alpini italiani. E tra l'altro sarebbe neve non solo in montagna, se verrà confermato il graduale afflusso d'aria più fredda artica atteso nel prossimo weekend.

METEO AVVIO SETTIMANA, RAPIDA PERTURBAZIONE E FORTI VENTI

Tempo in peggioramento lunedì al Sud e marginalmente sulle regioni centrali tra Lazio, Marche e Abruzzo, con piogge sparse e neve a quote medie in Appennino. Il Nord sarà saltato dalla perturbazione e qui prevarrà il sole con venti di favonio. In generale il vento soffierà sostenuto ovunque, anche particolarmente burrascoso tra le due Isole Maggiori.

Meteo domani peggiora, ritornano piogge e neve in montagna. Forti venti.

NUOVO PEGGIORAMENTO METEO DA MERCOLEDI' 16

Martedì il sole dovrebbe invece prevalere un po' su tutte le regioni, con l'anticiclone che conquisterà temporaneamente l'Italia. Cambiamento in vista poi a metà settimana, con il cambio di circolazione che vedrà l'intervento di umide correnti da ovest-sud/ovest. Attese le prime deboli piogge tra Liguria e regioni tirreniche, a cui seguirà l'ingresso di una perturbazione.

INNALZAMENTO TERMICO, MENO FREDDO

In generale avremo correnti nord-occidentali più miti, specie al Centro-Nord, con favonio che porterà lunedì in Val Padana persino caldo anomalo per il periodo. Aria un po' più fredda da nord continuerà a lambire le regioni adriatiche e quelle meridionali al seguito della perturbazione e qui il clima tenderà quindi a mantenersi un po' più invernale.

ULTERIORI TENDENZE

Appare sempre più probabile una svolta meteo da metà settimana, quando il campo di alta pressione potrebbe andare incontro ad un graduale cedimento sulle nazioni occidentali europee dopo un lungo dominio. Si tratta di un cambiamento destinato ad avere grosse ripercussioni sul tempo in Italia, in quanto dovrebbero tornare le perturbazioni nord-atlantiche, senza più l'anticiclone di blocco.

Allarme meteo per neve e gelo da parte del Met Office inglese.

Il tempo peggiorerà sul nostro Paese già fra mercoledì e giovedì per un primo debole fronte, con anche possibilità del ritorno di qualche pioggia su alcune zone del Nord Italia. Prospettive meteo più perturbate non sono da escludere sul finire della settimana, quando peraltro potrebbe prepararsi il terreno per l'ingresso nuove masse d'aria fredde d'origine artica a riportare il pieno inverno.

