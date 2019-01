Meteo odierno: freddo e VENTI FORTI

Il meteo odierno sarà caratterizzato da una discesa di aria molto fredda da nordest, che interesserà tutto lo stivale tra oggi e domani.

Sarà una dinamica molto simile all'ondata di freddo di inizio mese, quindi le condizioni meteo saranno sulla falsariga le stesse: precipitazioni nevose a quote basse al Centro e al Sud, in particolar modo sulle adriatiche (ma con quota neve leggermente più alta rispetto all'episodio precedente, quindi escludiamo situazioni meteo eccezionali come nevicate sulla costa in Sicilia), venti forti settentrionali al nord e sulla Sardegna.





Come dicevamo ieri in questo articolo, siamo ancora una volta in una situazione di blocco: l'atmosfera rimane ancorata sulle sue posizioni per molto tempo, pertanto c'è chi ha troppo e chi nulla.

Dopo questa fase gelida, ci sarà un debole addolcimento termico ma già dalla prossima settimana un'altra fase meteo fredda interesserà lo stivale, sempre con direzione meridiana: per adesso gli scambi paralleli latitano, non appena ci saranno novità ve lo diremo.

Pubblicato da Davide Santini

