Meteo gelidoo russo potenziale verso Europa per effetto dello Strat Warming

Come ampiamente detto le scorse settimane, le condizioni meteo invernali possono essere fortemente influenzate dal Vortice Polare. Che abbiamo ampiamente parlato dello Strat Warming, con questo approfondimento desideriamo evidenziare in maniera chiara e netta l'influenza che può avere l'evento atmosferico che si è verificato, ma soprattutto indicare dove siamo arrivati con l'influenza dello Strat Warming sul nostro clima quotidiano.

Il Vortice Polare" si indebolisce

Diversi movimenti nell'atmosfera possono influenzare la forza del Vortice Polare, in alcune situazioni può indebolirsi la circolazione dei suoi venti. Quando il Vortice Polare si indebolisce, l'aria inizia a muoversi verso il centro e poi scende verso il basso.

"Aria discendente"

L'aria che affonda verso la bassa atmosfera è compressa, il che significa che l'aria si scalda e può accadere molto rapidamente. Questo è chiamato improvviso riscaldamento stratosferico (Strat Warming o SSW).

- Questo fenomeno è già avvenuto prima di Natale.

Costa è lo Strat Warming

Avete presente il Favonio, il Foen, ebbene, l'aria cade verso il basso rapidamente e si riscalda. Quindi, il riscaldamento della Troposfera è dovuto non ad un'ondata di caldo che giunge da chissà dove, bensì dal fatto che l'aria è compressa.

Lo Strat Warming è quindi generato dalla compressione dell'aria

Il fenomeno atmosferico ha solo delle similitudini con quanto vi stiamo per descrivere, in quanto non è influenzato da alcuna barriera montuosa, che di certo a 30.000 m di quota non troveremo.

Favonio o Foen sono una condizione adiabatica dove l'aria viene schiacciata verso il basso, ovvero compressa, e si surriscalda. Ciò succede in molte località al Mondo, in Italia avviene nelle vallate alpine con i venti da nord, in Sicilia a Palermo con il vento forte da sud, a Catania da sud ovest.

Le condizioni sopra descritte generano un surriscaldamento dell'aria, che in qualche modo potremmo paragonare in maniera davvero approssimativa allo Strat Warming.

Il Vortice Polare" cambia la rotazione dei venti

In alcuni casi il riscaldamento può generare una variazione della direzione dei venti del Vortice Polare. Questi soffiano da ovest verso est, ma possono trasformare completamente la direzione e soffiare da est a ovest, cioè in senso orario.

Questo è un fenomeno comune dei pesanti SSW: il Vortice Polare viene spezzato in due o più vortici e allontanati dal Polo Nord. Questo è chiamato "split del Vortice Polare, noto anche come split PV".

- Questo fenomeno sta avvenendo.

"Degenerazione del Vortice Polare"

Il movimento orientale delle correnti si propaga verso il basso dalla Stratosfera verso Troposfera. Le correnti d'aria che quasi sempre si spostano da ovest a est, iniziano a muoversi da oriente anche in Troposfera.

- Si intravvedono i primi segnali.

Avvento del gelo in Europa"

Per effetto dello split del Vortice Polare causato dallo Strat Warming, una vasta porzione del nostro Emisfero viene coinvolta con le peggiori condizioni meteo invernali, questa area è l'Eurasia. Quanto descritto è l'avvento del travaso di aria gelida dalla Siberia verso l'Europa: in Italia lo chiamiamo Burian, nei Paesi Anglosassoni lo hanno battezzato "la bestia che viene dall'est".

- E' ciò che potrebbe succedere, e che molti meteorologi prospettano, indicano però anche delle possibili varianti.*.

Polo Nord si forma l'Alta Pressione

A seguito di un potente Strat Warming e Split Polare, sopra il Polo Nord si formano aree di Alta Pressione. Tuttavia, questo non accade ad ogni SSO, ma in circa il 60% dei casi (ciò secondo studi recenti).

Ci sono ancora molte incertezze sul motivo per cui alcuni SSW generano un anticiclone e quindi correnti da est verso ovest. Mentre altri SSW no sono causa dell'alterazione delle correnti polari.

Molti studiosi eseguono analisi e proiezioni sull'evoluzione e l'influenza della Stratosfera sul tempo atmosferico che succede in Troposfera, ma i risultati non sono molto attenibili. Ma gli studi proseguono, specie con nuove leve di scienziati fisico matematici che studiano l'insieme dei fenomeni.

L'obiettivo è comprendere come la Stratosfera e la Troposfera si influenzino a vicenda.

L'avvento del Burian

Le correnti d'aria orientali invernali generano un travaso di aria molto fredda dalla Siberia verso l'Europa. In Europa ed in Italia la possibilità di ondate di gelo aumenta sensibilmente. Ma è evidente che Strat Warming e Split Polare non sono una garanzia di ondate di freddo dalla Siberia verso l'Europa.

Polo Nord si riscalda al suolo

Sovente sentiamo dire che il Polo Nord si è riscaldato eccessivamente, e che quindi non potrà mai giungere un'ondata di freddo. Eppure ciò, secondo studi a di elevato livello qualitativo e del tutto normale.

A seguito di un forte Strat Warming e Split Polare temperatura sopra l'Artico è mediamente più alta del normale.

Strat Warming, effetti al suolo

Dall'evento dello SSW (Strat Warming) la probabilità di avere periodi freddo si verifica nell'arco temporale di circa 1-2 settimane dopo che si è verificato il fenomeno, ma talvolta lo Split Polare avviene dopo quasi 3 settimane. Ciò può dipendere dal fatto che lo Strat Warming è stato articolato e complesso.

NAO sprofonda in negativo

I movimenti dell'aria fredda nell'Europa settentrionale sono solitamente correlati al fatto che l'oscillazione della corrente nel Nord Atlantico, chiamata NAO, sprofonda verso una fase negativa.

Una caratteristica comune del NAO negativo è un cosiddetto blocco della Groenlandia, dove si forma verso sud un enorme distesa di Alta Pressione che ostacola le correnti oceaniche. In questa fase le l'Europa vive una poderosa ondata di gelo.

Nel Mediterraneo prevalgono le aree di bassa pressione che generano precipitazioni, e a causa delle basse temperature esse sono frequentemente nevose sino a quote molto molto basse. È ciò che è avvenuto delle maggiori ondate di gelo che spesso citiamo.

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina