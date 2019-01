Meteo, NEVE e GELO in attenuazione al Sud concedono solo una tregua

E' ormai arrivata al termine la potente irruzione gelida, capace di portare clima glaciale e nevicate che in alcune aree del Sud hanno imbiancato persino le coste. Solo una parte d'Italia ha però beneficiato delle nevicate, in quanto il Nord e le regioni tirreniche sono rimaste al riparo con sole prevalente.

Il gelo è stato ancora l'elemento che ha comunque unito l'Italia da nord a sud, con le temperature minime della scorsa notte scese diffusamente sotto lo zero in gran parte della Penisola, con valori particolarmente rigidi anche in Val Padana.

Nel corso della giornata l'afflusso gelido si è andato ad affievolire e con esso anche le nevicate che hanno imperversato ancora a quote basse, specie in mattinata, tra il medio versante adriatico e le regioni meridionali. La neve ha creato particolari disagi sulle aree montane, specie sull'entroterra molisano.

Ulteriori precipitazioni, più sporadiche, insistono ancora tra Molise, Puglia, Lucania, alta Calabria e Campania interna. Il progressivo aumento delle temperature sta portando ad una risalita della quota neve, con fiocchi ormai confinati al di sopra dei 400/500 metri.

Fenomeni si sono avuti anche sulla Sicilia centro-orientali, più attenuati e con neve anche qui risalita a quote collinari. Sul resto d'Italia ha prevalso il bel tempo, grazie all'influenza del ramo orientale dell'anticiclone delle Azzorre.

L'anticiclone non riuscirà però nella conquista dell'Italia, visto che bisogna concentrare l'attenuazione verso un nuovo impulso d'aria gelida in discesa dall'Europa Nord-Orientale, diretto sui Balcani e che avrà modo di portare un nuovo raffreddamento tra Adriatiche e Sud a partire dalla sera dell'Epifania.

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina