L'Italia è ancora investita da correnti gelide provenienti dai Balcani, anche se le condizioni meteo sono opposte fra il Nord ed il Sud del Paese. Da una parte il clima secco imperversa al Settentrione, trascinando un periodo siccitoso che perdura da settimana, mentre bufere di neve investono le regioni adriatiche e quelle meridionali.

E che neve! La dama bianca si è infatti adagiata fin sulle spiagge sulla Puglia Salentina, ha raggiunto anche le Eolie e altre zone dove non si vede tutti gli anni. Il freddo intenso, particolarmente avvertito a causa anche dei forti venti di tramontana e grecale, è però ormai agli sgoccioli.

L'anticiclone oceanico, rimasto defilato con massimi sulle Isole Britanniche, tenderà in parte ad espandersi sull'Italia, determinando la ritirata dell'aria gelida che lascerà spazio ad infiltrazioni d'aria più mite da ovest. Questo cambiamento sarà più apprezzabile per la Befana, dopo un sabato ancora rigido e a tratti con ultime nevicate al Sud Italia.

DOPO EPIFANIA ANCORA METEO INVERNALE

Il gelo ha le ore contate ed il meteo migliorerà nel weekend, con l'espansione del ramo orientale dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Italia. Resteranno ancora esposte ad una circolazione fredda le regioni del basso versante adriatico, la Calabria e la Sicilia con residue nevicate fino a quote basse o di pianura, ma per la giornata della Befana l'irruzione artica si ritirerà temporaneamente.

Avremo un aumento termico, ma il meteo si manterrà dinamico. Un nuovo impulso freddo giungerà lunedì 7 gennaio, con interessamento solo del medio-basso versante adriatico e l'estremo Sud. Tornerà qualche nevicata a quote basse, ma non in pianura trattandosi di un'irruzione artica meno intensa della precedente.

Seguiranno importanti novità nel corso della settimana, con la discesa di un nuovo nucleo freddo di stampo polare già fra l'8 ed il 9 gennaio. La traiettoria più occidentale della nuova discesa fredda potrebbe determinare la formazione di un vortice sul Mediterraneo, in grado d'innescare maltempo invernale più diffuso gran parte d'Italia.

METEO SABATO 5 GENNAIO IN MIGLIORAMENTO, RESIDUA NEVE AL SUD

Sarà questo l'ultimo giorno di gran gelo, con freddo molto intenso al mattino un po' ovunque. Instabilità persisterà ancora in una prima fase su aree centrali adriatiche e al Sud, con neve inizialmente a quote molto basse e fino in pianura tra Molise, Puglia, Campania interna e parte settentrionale della Calabria.

Neve a bassissima quota continuerà ad aversi sulla Sicilia, ma in giornata la quota neve tenderà a risalire in genere a quote collinari. Qualche nube in più si avrà anche sulle regioni centrali tirreniche e la Sardegna, con qualche piovasco in arrivo sulla parte ovest dell'isola. Tempo generalmente asciutto e in genere soleggiato sul resto dell'Italia Centro-Settentrionale.

METEO EPIFANIA, ANCORA INSIDIE AL SUD

Ulteriore miglioramento, ma ancora infiltrazioni instabili porteranno qualche precipitazione tra Basso Adriatico ed estremo Sud, nevose solo in collina. Tempo sostanzialmente soleggiato sul resto d'Italia. In serata aria più fredda tornerà ad avanzare verso il medio-basso versante adriatico, con quota neve prevista in abbassamento per la notte.

FASE MENO RIGIDA, ADDOLCIMENTO TERMICO TEMPORANEO

Il flusso artico inizierà ad attenuarsi da sabato e per la Befana avremo meteo meno rigido, specie al Nord e sulle aree tirreniche. Un po' più freddo tornerà in avvio di settimana, con riflessi principalmente limitati a parte dei versanti adriatici e al Sud. Tuttavia, nel corso della nuova settimana si preannuncia ancora meteo invernale, con nuovi impulsi freddi artici in agguato.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'inverno sembra quindi pienamente entrato nel vivo, con l'Italia che probabilmente resterà esposta a nuovi affondi d'aria fredda nel corso della nuova settimana. Probabilmente verrà maggiormente coinvolta la Penisola dagli effetti in termini di precipitazioni. Potrebbero tornare piogge e nevicate anche sul Nord e le regioni tirreniche.

Pubblicato da Mauro Meloni

