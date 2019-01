Meteo al 10-11 Gennaio: GELO e NEVE, poi nebbia e gelo in Val Padana. Poi cambia

METEO SINO AL 10 GENNAIO, ANALISI E PREVISIONE

Un flusso di correnti gelide d'origine artica investe in pieno l'Italia determinando una severa fase di meteo rigido invernale.

Il freddo a partire da oggi tenderà a diffondersi verso i bassi strati dell'atmosfera, e la prossima notte sarà la più rigida della settimana, con diffuse gelate su molte regioni italiane.

L'anticiclone tende a spostarsi verso le isole britanniche e lasciare a una discesa massiccia di aria gelida verso settore orientale.

L'aria fredda interessa, è interesserà soprattutto il settore centrale adriatico, il Sud Italia e la Sicilia, dove sono attese nevicate sino a quote estremamente basse, fin sino la costa.

Il tracollo delle temperature risulta essere molto incisivo su gran parte della Penisola, con freddo intenso particolarmente avvertito a causa anche dei forti venti di tramontana e grecale che spazzano soprattutto le regioni centro-meridionali. Laddove il vento andrà cessando, la temperatura sarà bassa. Va sottolineato che l'ondata di gelo interesserà e in maniera estremamente marginale il Nord-Ovest italiano, ove il freddo sarà di poco maggiore rispetto la norma del periodo.

La neve avrà modo di spingersi fino alle pianure o sulle coste in quelle aree che avranno a che fare con le precipitazioni. Come detto le nevicate riguarderanno principalmente le regioni adriatiche particolarmente esposte all'afflusso d'aria gelida dai Balcani, ma anche al Sud potrà avremo spazio per rovesci di neve fino in pianura e occasionalmente fin sulle spiagge.

DETTAGLI NEVE FIN SUL MARE, MA MIGLIORA NEL WEEKEND

La Puglia sarà probabilmente la regione più colpita e qui la neve interesserà a più riprese anche le aree costiere, fin sul Salento. Nevicherà con ogni probabilità a bassissima quota anche in Sicilia, tanto che sono escludibili fiocchi, come evidenziato da alcuni giorni, persino a Messina e forse nei dintorni di Palermo, ma con temperatura sopra lo zero che non consentirà accumuli.

Sul resto d'Italia avremo gelo secco, ovvero temperature molto basse ma con meteo soleggiato. Difficilmente si supereranno i 6/7 gradi venerdì anche laddove splenderà il sole, tranne alcune eccezioni. Le gelate saranno diffuse e forti su tutto il Centro-Nord. In svariate zone d'Italia, su colline e montagne, avremo giornate di ghiaccio.

Si definisce giorno di ghiaccio quando la colonnina di mercurio non va oltre i zero gradi centigradi nemmeno in pieno giorno. Temperature molto rigide, con massime solo di pochi gradi al di sopra dello zero, si avranno anche sulle regioni costiere del versante adriatico, causa i rovesci a tratti nevosi fin sulla costa.

Novità sono attese per il weekend, con l'anticiclone oceanico che, attualmente defilato e con massimi in posizione settentrionale nei pressi del Regno Unito, guadagnerà terreno verso est protendendosi col bordo orientale anche su parte dell'Italia. Con il calare del vento, sul finire di settimana, avremo gelate ancora forti al Nord. Graduale rialzo termico altrove, ove la fase di gelo tenderà a calmarsi.

In Valle Padana torneranno le nebbie, e a causa delle basse temperature si potranno avere giornate di ghiaccio.

INTENSO GELO AL CULMINE OGGI 4 GENNAIO, NEVE ANCHE IN PIANURA

In un'analisi d'insieme oggi sarà la giornata con le temperature più basse di questa ondata di freddo.

Le previsioni meteo prospettano nevicate sul lato adriatico fino ai litorali, lungo l'Appennino e al Sud Italia. Oggi avremo un apporto rilevante di aria fredda ed instabile. Nel settore adriatico centrale e meridionale la situazione meteo sarà tipica da un'ondata di gelo. Come detto, la neve si spingerà più facilmente in pianura, se non spesso sulle coste, anche sul Salento e sull'alta Calabria ionica.

Neve abbondante fino in pianura sulla Sicilia Settentrionale. La neve cadrà anche nella parte sud della Calabria tirrenica. I fenomeni nevosi sconfineranno anche in Campania, principalmente sulle aree interne, ma non sono esclusi fiocchi coreografici fin su Napoli e Salerno.

Sul resto della Penisola meteo decisamente soleggiato, salvo variabilità in Sardegna con precipitazioni che risulteranno nevose in collina nel settore orientale. Verso fine giornata i fenomeni saranno in attenuazione sulle Marche, altrove continuerà a nevicare fin sulle coste sulle restanti aree del versante adriatico, parte del Sud e a bassissima quota in Sicilia.

Laddove il cielo sarà sereno, in serata la temperatura precipiterà rapidamente sotto gli 0° centigradi e, si preparerà una gelida notte.

METEO WEEKEND IN MIGLIORAMENTO

Instabilità persisterà ancora in una prima fase su aree centrali adriatiche e al Sud, con neve inizialmente a quote molto basse ma gradualmente confinata alle aree collinari. In particolare, il giorno della Befana vedrà precipitazioni decisamente scarse e sporadiche, limitate ad alcune aree del Sud Italia. Da segnalare il ritorno delle nebbie al Nord con gelo diffuso in tutta la Valle Padana, ove laddove ci sarà la nebbia si avrà il fenomeno della galaverna, ovvero la formazione di brina anche sugli alberi e massicci depositi di ghiaccio sui prati.

FASE RIGIDA, POI ADDOLCIMENTO TERMICO

Le temperature caleranno ancora domani. Trattandosi d'aria in parte continentale, i valori si assesteranno molto al di sotto della media anche sulle zone ove non cadranno le nevicate e avremo il sole. Il flusso artico inizierà ad attenuarsi da sabato e per la Befana avremo meteo meno rigido, specie al Nord e sulle aree tirreniche.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo la Befana, una nuova irruzione d'aria molto fredda potrebbe ancora coinvolgere parte delle adriatiche e le regioni del Sud, con un nuovo calo termico ed altre nevicate a bassa quota. Le previsioni meteo su questo evento risultano ancora abbastanza difficoltosa, in quanto tutto dipenderà dalla rotta del nuovo impulso d'aria fredda.

L'inverno sembra quindi pienamente entrato nel vivo, con l'Italia che probabilmente resterà esposta a nuovi affondi d'aria fredda anche per l'inizio della seconda decade mensile.

