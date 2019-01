Meteo gelido in Europa: temperature sotto lo zero

CRONACHE METEO: dall'osservazione delle temperature di questa mattina sull'intero Continente europeo, notiamo che le temperature sono precipitate al di sotto dello zero anche di molti gradi.

L'aria Artica ha fatto il suo ingresso in modo violento, abbassando le temperature anche di dieci gradi, ma un ulteriore diminuzione è attesa nei prossimi giorni.

Ovviamente le temperature più basse si misurano in Scandinavia, dove i valori termici sono scesi sotto i -30°C (-30,8°C a Salla, in Finlandia), ma si misurano temperature sotto lo zero dall'Europa Orientale fino alla Francia ed alla Spagna.

In Svizzera una punta minima di -23,4°C è stata misurata in quota a Corvatsch, a 3315 metri di altezza.

Per quello che riguarda l'Italia, oltre ai -13,6°C misurati sul Monte Paganella in Trentino, si segnalano i valori di pianura quali -5,8°C a Ferrara, -5,7°C a Venezia Lido, -4,6°C a Novara Cameri, -4,2°C ad Arezzo, -4,0°C a Brescia, -2,2°C a Pescara.

Da segnalare il freddo sulle montagne del Sud Italia, con -1,2°C ad Enna, in Sicilia, a 940 metri di altezza, -4,6°C a Trevico, in Campania, a 1080 metri di quota, -1,8°C a Latronico, a 888 metri, ed infine -1,0°C a Matera, a 480 metri di altezza, in Basilicata.

Pubblicato da Giovanni De Luca

