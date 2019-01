Meteo ITALIA, irrompe il GELO. NEVE sulle coste: i dettagli

METEO SINO ALL'8 GENNAIO, ANALISI E PREVISIONE

L'inverno appare deciso ad entrare nel vivo con clima piuttosto rigido prima parte di gennaio. Un po' di freddo ha caratterizzato il Capodanno, in Valle Padana per le inversioni termiche, a sud Italia per una modesta irruzione d'aria fredda che ha portato la neve in Appennino.

Ma è imminente una nuova poderosa irruzione d'aria ben più gelida. L'anticiclone tenderà infatti a rimanere defilato con centro sulle Isole Britanniche, favorendo la discesa dell'aria gelida lungo il bordo orientale anticiclonico.

Fino all'Italia è stata margine delle irruzioni di aria fredda che si sono dirette principalmente sull'Europa orientale. Ma la situazione tenderà a cambiare: la nuova irruzione d'aria fredda investirà in maniera ben più diretta l'Italia, potrebbe essere seguita da una terza soluzione, di cui avremo modo di parlare nei prossimi appuntamenti.

E' atteso un tracollo delle temperature dapprima sulle Alpi e poi lungo le regioni adriatiche. La nuova intensa ondata di freddo raggiungerà il culmine fra il 3 ed il 4 gennaio, quando si propagherà a gran parte della Penisola. La colonnina di mercurio crollerà vertiginosamente in picchiata, anche di 10-15 gradi specie sulle aree collinari, montuose e quelle adriatiche

METEO RIGIDO CON LA NEVE A PIU' RIPRESE SINO IN PIANURA

Si preannuncia una prima parte di nuovo anno dal sapore invernale e con la neve che, in quest'occasione, potrebbe spingersi persino fino alle pianure o alle coste. Le nevicate riguarderanno principalmente le regioni adriatiche particolarmente esposte all'afflusso d'aria gelida dai Balcani, ma anche al Sud potrà aversi spazio per rovesci di neve fino in pianura.

Rovesci di neve a bassissima quota si avranno anche sul nord della Sicilia, tanto che sono escludibili fiocchi persino a Messina e forse a Palermo, ma con temperatura sopra lo zero. Sul resto d'Italia avremo gelo secco, ovvero temperature molto basse ma in un contesto di meteo stabile e soleggiato, con forti gelate notturne nelle aree più riparate dal vento.

In svariate zone d'Italia, su colline e montagne, avremo giornate di ghiaccio con temperature che non supereranno i zero gradi nemmeno in pieno giorno. Temperature molto rigide, con massime solo di pochi gradi al di sopra dello zero, si avranno anche sulle regioni costiere del versante adriatico, dove a tratti potranno aversi nevicate ad imbiancare le spiagge.

Con il calare del vento, sul finire di settimana, una situazione ideale aggiornati di ghiaccio potrebbe verificarsi su buona parte della Valle Padana a seguito del ritorno delle inversioni termiche e della nebbia.

METEO PEGGIORA DAL 2 A PARTIRE DALLE ADRIATICHE, ARRIVA LA NEVE

La nuova possente irruzione artica piloterà un impulso frontale che porterà effetti prima sulle Alpi, con neve fin sul fondovalle principalmente sulle aree di confine centro-orientali. Peggiora nella seconda parte del giorno lungo le regioni adriatiche, con nevicate che si porteranno fin sulla pianura tra Marche ed Abruzzo.

Tempo più asciutto sul resto della Penisola, ma con temporanei addensamenti compatti su ovest Sardegna, Toscana e Lazio, con qualche piovasco. Peggiora, entro sera, anche sul gran parte del Sud Italia e sul nord-est della Sicilia, con rovesci di neve fino in collina. I venti in rinforzo dai quadranti settentrionali accentueranno la sensazione di freddo che si farà notevole.

Il 3 gennaio l'irruzione artica si impadronirà di tutto il Paese, ma le nevicate insisteranno solo su regioni centrali adriatiche, al Sud e Sicilia con sconfinamenti fino in pianura e a tratti sulle coste, specie lungo l'Adriatico fino alla Puglia. Resteranno al riparo dai fenomeni le aree tirreniche ed il Nord Italia, tranne la Romagna ove non mancherà qualche fiocco di neve fino alle coste.

ONDATA DI GELO, CROLLO TEMPERATURE

Avremo a che fare con il primo vero gelo stagionale e sarà di entità importante, quasi eccezionale. Come accennato, le temperature caleranno addirittura di 10 gradi, portandosi abbondantemente sotto le medie e favorendo nevicate, oltre a forti gelate. Trattandosi d'aria in parte continentale, le temperature crolleranno anche sulle zone ove non cadranno le nevicate.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Per il weekend dell'Epifania appare probabile un'attenuazione, seppur parziale, dell'ondata di gelo. Tuttavia, in questo frangente sussistono possibilità di altre nevicate a bassa quota ed in pianura, soprattutto al Sud, ma anche localmente sul medio versante tirrenico per la possibile formazione di un vortice ciclonico mediterraneo, che porterà infiltrazioni umide ad interagire con l'aria gelida.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

