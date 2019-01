Meteo domani ultimissime: irrompe l'aria fredda, iniziano le nevicate a quote fin sul mare

E' iniziata la prima fase meteo della massiccia irruzione artica. Un flusso d'aria gelida dall'Artico Russo e dalla Scandinavia sta per irrompere sull'Europa Centro-Orientale e si metterà velocemente in moto verso i Balcani ed il bacino centrale del Mediterraneo, coinvolgendo così in pieno anche l'Italia.

Non sarà un'ondata di gelo storica, sarà un evento che raggiungerà il picco nella seconda parte di questa settimana, quando gran parte d'Italia avrà gelate nelle ore notturne. E secondo le proiezioni dei super calcolatori, la seconda ondata di freddo, la prima si sta realizzando oggi al Sud ed è solo un'anteprima, potrebbe essere seguita da una terza.

Le correnti d'aria molto fredda tenderanno a scivolare lungo il bordo orientale dell'anticiclone, che manterrà i suoi massimi di pressione collocati più a nord tra il Regno Unito e l'Islanda. Il gelo inizierà così ad irrompere sull'Italia nel corso di domani 2 gennaio, ma sarà più intenso, come detto, nei giorni successivi.

Inizierà quindi domani sera un crollo termico a partire dalle regioni adriatiche e le Alpi orientali.

Ma ecco più nel dettaglio come evolverà il tempo per domani 2 gennaio, con un peggioramento atteso con l'ingresso dell'aria via via più fredda.

Avremo dapprima nebbia in Val Padana, per altro presente in varie zone anche di giorno oggi, che mantiene assai basse le temperature. Ma domani, con il rimescolamento dell'aria la nebbia dovrebbe iniziare a dissolversi a partire da nord, dove si avrà un aumento della temperatura per effetto del vento di caduta dalle Alpi.

Altrove avremo iniziali condizioni di tempo asciutto, ma con temporanei addensamenti più compatti su l'ovest della Sardegna, la Toscana ed il Lazio, con qualche piovasco. Nel frattempo, il vento tenderà a rinforzare nelle regioni adriatiche e sul golfo del Leone.

Un fronte d'aria artica porterà effetti fin dal mattino sulle Alpi, con neve sul fondovalle principalmente sulle aree di confine centro-orientali. È da segnalare che forti nevicate si avranno due versanti esteri alpini, fin sino a quote bassissime. D'altronde la neve è presente su tutto l'arco alpino del versante nord sino a quote decisamente molto molto basse.

Il tempo peggiorerà nel seconda parte della giornata tra Marche, Abruzzo e Molise e perseguire Puglia, con precipitazioni che in serata saranno a carattere nevoso a quote estremamente basse, con fiocchi che potrebbero cadere fin sino le coste, come indica la mappa neve che segue qui sotto nell'articolo.

Peggiora, entro sera, anche sul gran parte del Sud Italia e sul nord-est della Sicilia, con rovesci di neve fino in collina e a quote più basse sulla Puglia settentrionale. I venti saranno in rinforzo dai quadranti settentrionali con componente di tramontana e di grecale, e accentueranno la sensazione di freddo che si farà notevole nella notte a seguire.

La cartina che alleghiamo qui sopra, mostra le aree dove potrebbero verificarsi precipitazioni sotto forma di neve. Per quanto riguarda le quote basse e la costa, non si tratta di accumuli di neve al suolo, ma di entità della precipitazione nevosa.

Sarà nei giorni successivi che con l'abbassamento sensibile della temperatura si potrebbero avere anche nevicate sulla costa adriatica.

Pubblicato da Mauro Meloni

