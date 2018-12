Meteo domani Capodanno, piogge e neve ancora al mattino. Poi breve tregua

L'Italia è alle prese con un'irruzione fredda che sta portando meteo invernale soprattutto tra le regioni adriatiche ed il Sud Italia. Per tutti coloro che passeranno il momento dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno all'aperto, qui trovate tutti gli approfondimenti.

Sarà necessario coprirsi molto bene soprattutto dall'Abruzzo al Molise e gran parte del Sud Italia, dove l'ulteriore calo termico verrà ulteriormente esaltato dalla presenza di venti a tratti sostenuti che acuiranno la sensazione del freddo.

Oltre a freddo e vento, non mancheranno anche precipitazioni che, per le basse temperature, risulteranno nevose già a quote attorno ai 400/500 metri. Ma vediamo più nel dettaglio quale sarà l'evoluzione meteo per la giornata del Capodanno.

La situazione resterà ancora invariata per il primo mattino del giorno di Capodanno, con vento e clima freddo tra le regioni centrali ed il Sud Italia. Qualche locale precipitazione insisterà tra entroterra abruzzese, molisano, localmente la Lucania, l'Alta Calabria e soprattutto la parte settentrionale della Sicilia.

I fenomeni si esauriranno entro metà giornata. Sul resto d'Italia tempo soleggiato fin dal mattino e ventilazione più debole, che favorirà comunque il clima freddo per forte dispersione di calore. Gelate molto intense e diffuse si avranno in Val Padana e zone interne del Centro Italia.

Pubblicato da Mauro Meloni

