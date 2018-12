Meteo notte di San Silvestro

Sarà una notte di San Silvestro caratterizzata da un meteo largamente sereno su buona parte del Paese, ad eccezione di un fronte da nord sulle regioni orientali del meridione.

Come si può notare dalla cartina, saranno presenti piogge e rovesci occasionali temporali dall'Abruzzo fino alla Sicilia, in particolar modo sull'area settentrionale dell'isola.





Focus piogge per il Sud Italia, le uniche aree bagnate questa notte.

Non sarà una vera e propria ondata di maltempo, ma si tratterà di fenomeni abbastanza irregolari e non persistenti, ma potrebbero far passare sotto la pioggia il momento dell'accensione dei fuochi d'artificio della mezzanotte.

In Appennino, la quota neve sarà molto bassa, fin sotto i 500 metri, con un clima decisamente invernale per tutto il meridione: anche al centro nord, nonostante i cieli sereni, il meteo sarà particolarmente freddo, stante il fatto che, una volta cessati i venti di caduta, l'aria è molto secca e quindi la temperatura precipita rapidamente al calar del sole.

In queste aree il clima sarà ampiamente sereno, con possibilità di qualche foschia con banco di nebbia sulla pianura padana, ma generalmente fenomeni molto locali, poiché l'aria secca entrata ieri non favorirà la condensazione del vapore acqueo nei bassi strati.

Buona nottata di San Silvestro a tutti i nostri lettori e un augurio di un nuovo felice anno.

