Meteo Italia: avvento di irruzione d'aria fredda, torna il vento forte

L'analisi e l'evoluzione meteo confermano che una prima irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani ha raggiunto il Molise, la Puglia e Basilicata, e nel corso delle prossime 36 ore dilagherà verso le restanti regioni del Sud Italia e parte della Sicilia.

Questo primo cambiamento del tempo apre la via ad un altro di maggiore entità, che nei primissimi giorni dell'anno nuovo investirà il nostro Paese con intenso vento ed un vistoso calo termico.

Le stime prospettano che nei primi di gennaio 2019, quasi tutta Italia andrà sotto zero gradi di notte. Insomma, avremo una severa ondata di freddo, ma non sarà niente di eccezionale.

Ma veniamo al meteo delle prossime 36 ore.

Quando una massa d'aria fredda si poggia alle Alpi scatena forti venti soprattutto nel versante italiano, e ieri è avvenuto con venti che hanno raggiunto raffiche di 100 orari in molte località alpine, ma si parla di raffiche sino a 150 km orari. Il vento ha prodotto anche disguidi agli impianti di sci in varie località. E ci sono stati black out, alberi abbattuti, mentre il vento, complice il sottobosco secco e senza neve, ha alimentato vari incendi.

Il vento spirerà ora molto intenso nel settore adriatico centro meridionale, dove giungerà il margine di un nocciolo di aria ben più fredda che ha come obiettivo i Balcani.

Altre raffiche di vento si avranno in giornata sulle Alpi e Appennino, vento intenso si avrà in Sicilia, con picchi superiori ai 100 km orari nei crinali.

Il vento forte, con il calo della temperatura che si manifesteranno al Sud Italia, aumenteranno la sensazione di freddo. Tale condizione è chiamata sensazione termica da wind chill. Il vento, al pari dell'afa quando fa caldo, rendono una sensazione di temperatura differente rispetto a quella misurata dal termometro. Il wind chill abbassa il valore termico percepito, l'afa lo aumenta.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina