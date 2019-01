Meteo ULTIM'ORA: raffica di ondate di freddo. Rischio gelo e neve in pianura

METEO SINO AL 7 GENNAIO, ANALISI E PREVISIONE

Ecco nel nuovo anno contrassegnato su metà d'Italia da uno scenario meteo invernale, con il nostro Paese interessato dall'anticiclone, mentre un flusso d'aria fredda coinvolge soprattutto il Sud del Paese. Ma sono soprattutto le linee di tendenza fin sino a 10 giorni a divenire incredibilmente fredde, e stavolta anche verso il maltempo, con la possibilità, sempre da confermare di eventi meteo importanti.



L'inverni, dopo un avvio abbastanza timido, sembra intenzionato ad entrare nel vivo e a fare davvero sul serio in questa prima parte di gennaio.

L'anticiclone inizierà a defilarsi verso le Isole Britanniche, posizione che consente ad aria gelida di scendere lungo il bordo orientale dell'alta pressione. Se oggi e domani l'Italia ne risentirà solo marginalmente, nel periodo di previsione, ovvero questa settimana, la nostra Penisola si troverà più coinvolta dai flussi d'aria artica.

Un nuovo blocco d'aria gelida si appresta a mettersi in moto dalla Scandinavia e dal nord della Russia per dirigersi verso i Balcani ed il Mediterraneo. Il freddo inizierà a tracimare sull'Italia nel corso di domani 2 gennaio, provocando un nuovo tracollo delle temperature prima sulle Alpi e poi lungo le regioni adriatiche.

SI ANNUNCIA UNA PRIMA ONDATA DI VERO GELO

La prima ondata di gelo si sentirà nelle Alpi centro orientali, le regioni adriatiche e al Sud Italia. Le cronache parleranno di fiocchi di neve sino alla costa adriatica. Ma per ora non avremo neve abbondante.

METEO RIGIDO SIN VERSO EPIFANIA

La nuova intensa ondata di freddo raggiungerà il culmine fra il 3 ed il 4 gennaio, quando si propagherà a gran parte della Penisola. Si preannuncia insomma una prima parte di nuovo anno dal sapore invernale e con la neve che, in quest'occasione, potrebbe spingersi persino fino alle pianure o alle coste.

Le nevicate riguarderanno principalmente le regioni adriatiche particolarmente esposte all'afflusso d'aria gelida dai Balcani, ma anche al Sud potrà aversi spazio per rovesci di neve fino in pianura, a bassissima quota anche in Sicilia. Sul resto d'Italia avremo gelo secco, ovvero temperature molto basse ma in un contesto di meteo stabile e soleggiato.

La colonnina di mercurio crollerà in picchiata, anche di 10 gradi ed oltre specie sulle aree collinari e montuose, ove avremo giornate di ghiaccio con temperature che non supereranno i zero gradi nemmeno in pieno giorno. Temperature massime rigide, solo di pochi gradi al di sopra dello zero, si avranno anche sulle regioni costiere del versante adriatico, dove a tratti potranno aversi nevicate.

METEO DI OGGI, GIORNO CAPODANNO, ULTIMI FENOMENI ALL'ESTREMO SUD

Vento e clima freddo tra le regioni centrali adriatiche ed il Sud Italia. Qualche locale precipitazione mattutina, nevosa fino in collina, insisterà tra entroterra abruzzese, molisano, localmente la Lucania, l'Alta Calabria e soprattutto la parte settentrionale della Sicilia. I fenomeni si esauriranno entro metà giornata. Sul resto d'Italia tempo soleggiato.

METEO PEGGIORA DAL DOMANI PER NUOVA PIU' POSSENTE IRRUZIONE ARTICA

Il nuovo fronte nordico porterà effetti prima sulle Alpi, con neve fin sul fondovalle principalmente sui confini centro-orientali. Peggiora nella seconda parte del giorno lungo le regioni adriatiche, con nevicate che si porteranno fin sulla pianura tra Marche ed Abruzzo. Rovesci e neve fino in collina, dalla sera, anche sul Sud Italia e sul nord-est della Sicilia.

I venti in rinforzo dai quadranti settentrionali accentueranno la sensazione di freddo crescente. Il 3 gennaio l'irruzione artica si impadronirà di tutto il Paese, ma le nevicate insisteranno solo su regioni centrali adriatiche, al Sud e Sicilia con sconfinamenti fino in pianura e a tratti sulle coste. Resteranno al riparo dai fenomeni le regioni centrali tirreniche ed il Nord, ove comunque si avvierà un progressivo raffreddamento che riporterà dapprima la temperatura verso la media del periodo, ma il gelo giungerà anche da queste parti molto presto.

DAL FREDDO AL GELO

Il clima freddo d'inizio 2019 lascerà spazio ad una fase gelida importante, le ultime previsioni soprattutto del Centro Meteo europeo prospettano il sospetto che avremo un periodo di freddo quasi eccezionale. Infatti, nuove irruzioni di aria gelida appaiono in prospettiva nella prima decade di gennaio.

Le temperature caleranno addirittura anche di oltre i 10 gradi, portandosi abbondantemente sotto le medie specie nella parte orientale d'Italia, favorendo nevicate, oltre a gelate. Trattandosi d'aria in parte continentale, le temperature crolleranno anche sulle zone ove non si avranno precipitazioni.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il dopo Epifania presenta parecchie incertezze, c'è la probabilità che nuove ondate di freddo si dirigano sempre più ad ovest, e l'Italia potrebbe farne i conti, e non solo, c'è la possibile formazione di un vortice ciclonico mediterraneo, ciò significherebbe rischio neve anche nelle regioni tirreniche, fin sino alle coste. Ma avremo modo di parlarne.

