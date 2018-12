Meteo INVERNALE e FREDDO tra San Silvestro e Capodanno, neve a quote basse

METEO SINO AD EPIFANIA, ANALISI E PREVISIONE

Si va parzialmente attenuando l'anticiclone sull'Italia, con meteo che inizia a cambiare. L'alta pressione sta cedendo sul bordo orientale, da dove si sta aprendo un varco che permette ad aria più fredda proveniente dai Balcani di sopraggiungere in direzione dell'Italia, con particolare riferimento ai versanti adriatici ed al Sud Italia.

Il freddo colpirà solo in parte l'Italia e ne rimarrà fuori il Nord, maggiormente protetto dall'anticiclone. La minore presenza delle nebbie manterrà il clima ancora molto mite con temperature sopra la norma. Ben più freddo si avrà al Centro-Sud, dove il calo termico sarà esaltato dai sostenuti venti settentrionali.

L'afflusso d'aria fredda verrà accentuato dall'approfondimento di un vortice ciclonico tra lo Ionio ed il Mar Egeo. Si attende quindi un severo calo della temperatura, a cui si assocerà un parziale peggioramento, con instabilità tra Adriatiche, Sud Italia e Sicilia dove non mancherà qualche precipitazione principalmente nevosa sino a quote molto basse collinari.

METEO INIZIO 2019, FORSE UNA SECONDA FASE PIU' FREDDA

In una visione d'insieme, l'Italia nel periodo di previsione sarà comunque inizialmente solo lambita da una prima irruzione fredda, mentre successivamente non è esclusa una seconda ondata di freddo più forte che potrebbe coinvolgere almeno parte del nostro Paese dal 3-4 gennaio, giungendo subito dopo un temporaneo il rialzo.

Si preannuncia insomma un inizio di nuovo anno dal sapore invernale e con la neve che, in quest'occasione, potrebbe spingersi persino fino alle pianure o alle coste, soprattutto in alcune aree dell'Adriatico. Ciò potrebbe avverarsi, sempre che le proiezioni confermino la possibile ondata di gelo pre Epifania.

METEO SAN SILVESTRO CON NEVICATE FINO IN COLLINA

Le condizioni del tempo diverranno più instabili, per l'accentuazione del contributo d'aria fredda dai Balcani. Precipitazioni si avranno, soprattutto neo corso del pomeriggio-sera tra Adriatiche e quasi tutto il Sud, con nevicate lungo i versanti esposti della dorsale centro-meridionale appenninica anche in collina fino attorno ai 400/500 metri.

Non escluse spruzzate di neve anche a quote localmente inferiori durante i rovesci più intensi. Spireranno forti venti settentrionali che esalteranno il calo termico. Notte di Capodanno ancora fredda e ventosa al Centro-Sud, con precipitazioni che tenderanno a concentrarsi tra Calabria e Sicilia e qualche fenomeno residuo, nevoso a quote basse, tra Adriatiche, Sud e nord della Sicilia.

METEO CAPODANNO, MIGLIORA MA ANCORA FREDDO E VENTOSO AL SUD

Condizioni meteo mattutine ancora con residua instabilità in Sicilia, Calabria e localmente settori interni di Abruzzo e Molise con altra neve fino in collina. Nel corso della giornata il tempo migliorerà anche al Sud, con i venti nord-orientali che gradualmente si attenueranno ruotando da maestrale. Soleggiato e mite al Nord, con ritorno di qualche foschia.

FREDDO INVERNALE, MA NON OVUNQUE

Le correnti fredde dai Balcani che irromperà in modo più deciso tra San Silvestro e Capodanno. La colonnina di mercurio subirà un forte abbassamento sulle regioni meridionali ed in parte sulle regioni adriatiche, oltre che sulla dorsale appenninica. Si percepirà freddo, laddove i venti saranno più sostenuti. Seguirà un rialzo termico, ma poi potrebbe giungere un più intenso raffreddamento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Rimangono non poche incertezze sull'evoluzione meteo verso il weekend dell'Epifania. Dopo un temporaneo rialzo termico, l'anticiclone potrebbe lasciar spazio ad un'ondata di freddo più intenso che potrebbe invadere l'Italia, o parte di essa, dal 3-4 gennaio. La rotta di questa ondata di gelo potrebbe ancora variare in modo notevole e non è chiaro se l'Italia sarà investita direttamente.

