Meteo San Silvestro: ultimo dell'anno instabile sulle adriatiche del Sud

Sarà un ultimo dell'anno caratterizzato da un meteo piuttosto instabile sulle regioni del sud est: una rapida discesa fredda da nord est coinvolgerà Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, portando in queste regioni rovesci sparsi, e una generale ventilazione settentrionale.

Queste saranno le uniche aree soggette a precipitazioni sul nostro paese, le restanti aree del centro, il nord della Sardegna saranno completamente all'asciutto, in una giornata soleggiata praticamente ovunque, tranne che nelle aree nebbiose della pianura padana.





Come si può vedere dalla cartina, le aree meridionali orientali saranno soggette a un clima più freddo e ventilato da nord, portatore di precipitazioni abbastanza variegate, con clima variabile ma senza fenomeni eccessivamente forti.





Le precipitazioni previste per la giornata del 31 dicembre: diverse aree del sud potranno avere acquazzoni e rovesci, non di forte intensità, in rapido esaurimento.

Pubblicato da Davide Santini

