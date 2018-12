METEO Italia: SANTO STEFANO con il sole, per San Silvestro FREDDO RUSSO

METEO SINO A CAPODANNO, ANALISI E PREVISIONE

Scenario meteo natalizio sull'Italia caratterizzato dall'afflusso di correnti più fresche al seguito di una perturbazione, che con la coda ha lambito le Adriatiche ed il Sud. Il campo d'alta pressione sub-tropicale, responsabile del clima molto mite dei giorni passati, ha spostato il proprio baricentro tra la Francia ed il Regno Unito.

Si è aperta così la strada a correnti più fredde da nord, con un ricambio d'aria che tende a riportare le temperature su valori più consoni per il periodo. Per il momento non arriverà alcuna ondata di freddo, anche perché l'anticiclone tornerà ad espandersi verso est, riconquistando tutta la nostra Penisola e sbarrando la strada a nuovi impulsi freddi da est.

L'alta pressione garantirà un Santo Stefano con il sole, anche se continueranno ad affluire infiltrazioni fredde da est, principalmente al Centro-Sud. Successivamente, già dal 27/28 dicembre l'anticiclone potrebbe di nuovo indebolirsi ad opera di nuove infiltrazioni umide atlantiche in un contesto nel complesso più mite.

METEO CAPODANNO, NOVITA' CON RITORNO FREDDO INVERNALE

Gli ultimi giorni dell'anno trascorreranno senza particolari cambiamenti, con l'alta pressione disturbata da nuove infiltrazioni d'aria umida che convoglieranno nuvolosità irregolare, a tratti più compatta sulle regioni tirreniche. Un cambiamento più eclatante si potrebbe avere tra San Silvestro e Capodanno, con un'irruzione d'aria fredda dalla Russia che porterà al ritorno del vero inverno.

Il blitz d'aria artica potrebbe colpire più direttamente al Centro-Sud, dove si potrebbero creare le condizioni ideali per nevicate fino a bassa quota soprattutto sulle regioni del versante adriatico. Ci sono insomma tutte le premesse per un avvio di 2019 piuttosto freddo, con l'avvio di una fase invernale in piena regola. Tale previsione sarà da confermare con i prossimi aggiornamenti.

METEO SANTO STEFANO, CONTESTO SOLEGGIATO SU GRAN PARTE D'ITALIA

L'anticiclone tornerà a consolidarsi sul Mediterraneo Centrale, garantendo quindi condizioni di generale bel tempo. Parziali annuvolamenti si avranno ancora sul medio-basso versante adriatico, laddove insisteranno correnti fredde settentrionali, ma senza più in grado di dar luogo a precipitazioni.

Nebbie mattutine torneranno ad accentuarsi in Val Padana, per il rinforzo dell'anticiclone, specie lungo il corso del fiume Po. Dalla sera aumento delle nubi sulla Liguria e rischio di qualche pioviggine, per effetto dell'affacciarsi d'aria più umida d'origine oceanica, che sarà protagonista dei giorni successivi.

METEO SINO A FINE ANNO, TORNA SPICCATA VARIABILITA'

Già dal 27 dicembre avremo primi nuovi disturbi per l'anticiclone, con la conseguenza che sull'Italia torneranno a transitare nubi perlopiù innocue, legate ad infiltrazioni atlantiche. Qualche piovasco sarà più probabile tra Levante Ligure ed Alta Toscana, a seguire anche su Isole Maggiori e regioni del Sud. Nebbie più diffuse e dense si avranno in Val Padana, localmente persistenti.

TEMPERATURE ALTALENANTI, PIU' PROSSIME ALLA NORMA

Dopo un periodo molto mite, i venti settentrionali stanno portando un ritorno alla normalità. Le temperature torneranno di nuovo a risalire dal 27-28 dicembre, tranne che sul Nord Italia a causa delle nebbie. A partire da San Silvestro potrebbe aversi un calo termico molto più importante, ma da confermare, a partire dai versanti adriatici.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Correnti d'origine russa, dai Balcani, potrebbero irrompere in modo deciso tra San Silvestro e Capodanno. Atteso quindi vento e temperature in forte abbassamento, con possibili nevicate a bassa quota tra Adriatiche e Meridione dell'Italia. Questa fase fredda potrebbe durare poco, ma la prognosi per i primi giorni del 2019 resta al momento ancora molto incerta. Tale previsione sarà da confermare con i prossimi aggiornamenti.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

