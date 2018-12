METEO Italia: Natale con residui rovesci, svolta invernale a fine anno

METEO SINO A SAN SILVESTRO, ANALISI E PREVISIONE

Siamo dinanzi ad un primo lieve cambiamento dello scenario meteo sull'Italia. Il campo d'alta pressione sub-tropicale, responsabile del clima molto mite di questi giorni, sta subendo un lieve temporaneo cedimento ad opera di un fronte freddo che, dalle Alpi, scivolerà molto velocemente verso le regioni adriatiche ed il Sud Italia.

I massimi anticiclonici si sono spostati tra la Francia Settentrionale ed il Regno Unito, così da favorire la discesa d'aria più fredda che avrà modo di lambire la Penisola. Le temperature, che si sono portate ampie oltre la norma, tenderanno a calare per riportarsi nella norma, ma per il momento non arriverà alcuna ondata di freddo.

METEO FINE ANNO, POSSIBILI IMPORTANTI NOVITA'

La flessione delle temperature avverrà fra Natale e Santo Stefano, ad opera dell'aria fredda al seguito della coda della perturbazione in rapido movimento dalle Adriatiche al Sud. Gli ultimi fenomeni, nel corso del Natale, riguarderanno proprio le regioni meridionali e localmente anche il medio versante adriatico, ma in rapido miglioramento.

L'effetto principale sarà connesso al ricambio d'aria con l'intrusione di correnti più fredde settentrionali. Si tratterà d'aria secca, che avrà modo di attenuare temporaneamente le nebbie in Val Padana. L'alta pressione è attesa in rinforzo per Santo Stefano quando avremo tempo molto soleggiato.

Successivamente, già dal 27/28 dicembre l'anticiclone potrebbe di nuovo indebolirsi ad opera di nuove infiltrazioni umide atlantiche in un contesto nel complesso mite. Un cambiamento più eclatante si potrebbe avere tra San Silvestro e Capodanno, con un'irruzione d'aria fredda dalla Russia che porterà al ritorno del vero inverno, specie al Centro-Sud.

*METEO NATALE 2018, VARIABILITA' AL SUD CON QUALCHE SCROSCIO DI PIOGGIA*

Il veloce fronte freddo influenzerà in parte le condizioni meteo al Sud, con qualche pioggia o rovescio più frequente sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale, ma in decisa attenuazione nella seconda parte della giornata. Neve sui rilievi montuosi maggiori a quote superiori ai 1200/1300 metri.

Locali precipitazioni si potranno avere anche su aree interne tra Marche e Abruzzo. Tempo generalmente soleggiato sul resto della Penisola, con soleggiamento diffuso già dal mattino. Qualche nebbia è attesa in Val Padana, ma non a carattere persistente e principalmente lungo il Po. I venti soffieranno tesi dai quadranti settentrionali.

METEO SANTO STEFANO, TANTO SOLE DA NORD A SUD

Atteso un po' ovunque bel tempo e clima più fresco, con l'anticiclone che tornerà più forte sul Mediterraneo Centrale. Parziali annuvolamenti si avranno ancora sul medio-basso versante adriatico, laddove insisteranno correnti settentrionali, ma senza più in grado di dar luogo a precipitazioni. Nebbie mattutine in Val Padana. Dalla sera aumento delle nubi sulla Liguria.

CALO TEMPERATURE VERSO VALORI PIU' CONSONI AL PERIODO

L'irruzione delle correnti settentrionali, al seguito del fronte freddo di Natale, provocherà una generale flessione della colonnina di mercurio. Il raffreddamento sarà più marcato tra Adriatiche e Sud, ma si tratterà semplicemente di un ritorno alla normalità. Il clima tornerà di nuovo più mite dal 27, mentre per San Silvestro potrebbe aversi un calo termico molto più importante.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non esclusa la possibilità che possa sopraggiungere aria più fredda entro fine anno. Si tratterebbe di correnti d'origine russa che, dai Balcani, potrebbero irrompere in modo deciso tra San Silvestro e Capodanno. Atteso quindi vento e temperature in forte abbassamento, con possibili neve a bassa quota tra Adriatiche e Meridione dell'Italia.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina