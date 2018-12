Meteo diretta: nebbie fitte nelle valli del Centro-nord

Il meteo di oggi è stabile e anticiclonico: una vasta cellula di alta pressione coinvolge buona parte del continente europeo occidentale, con notevoli influssi anche sul nostro paese.

Come già spiegato in diversi articoli (LINK ), alta pressione in inverno NON significa sempre meteo soleggiato e mite: in caso di aria particolarmente tiepida in quota, con le nottate molto lunghe e la radiazione solare molto debole, si forma un cuscinetto freddo e nebbioso sui Fondovalle.

Il caso principale italiano è in pianura padana, dove in taluni casi (come oggi) la nebbia è talmente fitta che è senza soluzione di continuità dalle pedemontane del nord-ovest fino al mar Adriatico: il satellite e la suggestiva immagine forniscono prova di ciò.





L'immagine (cortesia Sat24) mostra la vastissima formazione di nebbie in Pianura Padana, così intensa che si spinge fino al Mar Adriatico e alle Prealpi Venete.





Suggestiva webcam del Grande Albergo del Campo dei Fiori di Varese (cortesia Centro Geofisico Prealpino), con puntamento verso Sud Ovest (quindi verso il Piemonte). Si nota un'unica grande area nebbiosa, dalle pedemontane varesine fino al Piemonte meridionale e alla Liguria.

Domani tutto ciò verrà meno, a causa di forti correnti nordoccidentali in quota che porteranno fenomeni favonici in pianura e dissolvimento di nebbie.

