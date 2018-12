METEO Italia: Anticiclone nebbioso. A NATALE cambia

METEO SINO AL 27 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo il passaggio della perturbazione che ha portato neve a tratti fino in pianura al Nord Italia, la pressione va aumentando sul Mediterraneo per l'espansione di un promontorio anticiclonico con roccaforte in prossimità dell'Africa Nord-Occidentale. L'anticiclone, relegato troppo ad ovest, andrà a braccetto con umide infiltrazioni atlantiche.



Nonostante questa rimonta già in atto dell'alta pressione, alcuni fronti perturbati molto deboli riusciranno a penetrare sull'Italia, producendo appena qualche pioggia alternata però a schiarite anche ampie. Gli effetti delle perturbazioni risulteranno inibiti proprio dall'ala orientale dell'anticiclone distesa sul nostro Paese.

Insomma, alta pressione non equivale sempre a bel tempo, specie d'inverno.

Piovaschi si avranno sulle aree più esposte alle deboli infiltrazioni umide atlantiche, mentre l'impatto degli ammassi nuvolosi sulle Alpi porterà qualche nevicata ad alta quota sui confini alpini. Le temperature subiranno un netto aumento, mentre le nebbie saliranno alla ribalta sulle pianure del Nord Italia.

E in aggiunta, il Nord Italia, specie le pianure, ma anche alcune vallate, d'inverno e con l'alta pressione, sono afflitte dal tempo nebbioso che diventa giorno dopo giorno più freddo. Nebbie che stamattina sono di nuovo diffuse, con gelate.

La nebbia, di notte si estenderà, e già ci sono i primi nebbioni, anche ad altre vallate della Penisola e Isole, soprattutto le maggiori. In talune potrebbe persistere l'intero giorno.

METEO CAMBIA TRA NATALE E SANTO STEFANO

Ci attendono alcuni giorni di meteo anticiclonico, con addolcimento termico anche sull'Europa Centro-Occidentale per il flusso oceanico che avrà parziale influenza anche in area mediterranea. Le temperature si porteranno sopra la norma anche di diversi gradi su un'ampia parte del Continente, smorzando nettamente i rigori di freddo invernale avuti di recente.

Questo scenario potrebbe poi mutare proprio dalla giornata di Natale, per via di una perturbazione che proverà a smantellare l'anticiclone e potrà essere seguita da aria più fredda dal Nord Europa. Il passaggio perturbato, seguito da un ricambio d'aria con le correnti settentrionali, potrebbe produrre scarsi effetti, con l'anticiclone atteso di nuovo in rimonta già da Santo Stefano.

METEO DI OGGI 21 DICEMBRE, RITORNO DEL BEL TEMPO

Un po' di nubi residue irregolari si avranno inizialmente al Sud, ma con possibilità di residue precipitazioni limitata ai settori meridionali tirrenici della Calabria. Ampie schiarite si avranno sul resto d'Italia, grazie alla progressiva espansione da ovest dell'anticiclone. Nebbie anche fitte saranno presenti in Val Padana.

Tuttavia, in giornata compariranno nubi basse, per via di una debole perturbazione, tra Liguria ed Alta Toscana con rischio di qualche debole pioviggine. Altre nubi si addosseranno alle Alpi, con nevicate su aree confinali e versanti esteri oltre i 1000/1200 metri, ma con quota neve in repentino aumento.



METEO WEEKEND TRA SOLE, NEBBIE ED ALTRI ANNUVOLAMENTI

Nuove schiarite si faranno strada sabato, grazie alla progressiva espansione da ovest dell'anticiclone. Piovaschi deboli e sporadici si attarderanno sul medio-basso versante tirrenico. Poche variazioni per domenica con prevalenza di schiarite, a parte la coda di una nuova perturbazione in addossamento alle Alpi. Nubi basse e nebbie domineranno in Val Padana.

STOP INVERNO CON TEMPERATURE IN ULTERIORE RIALZO

Ulteriore rialzo della colonnina di mercurio, per le correnti più miti oceaniche con venti in rinforzo da ovest-sud/ovest sui versanti tirrenici. Solo al Nord il clima si manterrà freddo, grazie al cuscinetto padano e alle nebbie localmente persistenti. La mitezza sarà più accentuata in montagna, con temperature di molto superiori alla norma.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Tra Natale e Santo Stefano una perturbazione più incisiva potrebbe riuscire a scardinare la protezione dell'anticiclone, con precipitazioni di passaggio più probabili sui versanti adriatici ed al Sud. Seguirà un netto calo termico per l'afflusso di correnti più fredde nordiche d'estrazione artica, poi l'anticiclone potrebbe tornare a proteggere di nuovo in modo incontrastato l'Italia.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

