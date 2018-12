METEO Italia: cambia a Natale in attesa del fine anno

METEO SINO AL 30 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'influenza dell'anticiclone continua a garantire meteo nel complesso stabile sull'Italia. Il bel tempo non domina però in modo incontrastato, in quanto alcuni ammassi nuvolosi sfilacciati e quasi del tutto innocui riescono a penetrare sulla nostra Penisola, veicolati da umide correnti occidentali. Solo sulle regioni tirreniche si registra qualche sporadico debole fenomeno.

L'anticiclone, relegato troppo ad ovest, non risulta quindi in grado di proteggere del tutto l'Italia da umide infiltrazioni atlantiche. Queste deboli perturbazioni sono però al tempo stesso inibite proprio dall'ala orientale dell'anticiclone distesa sul nostro Paese. Da segnalare anche la presenza importante delle nebbie sulle pianure del Nord Italia.

Lo scenario sta però per cambiare rapidamente, in quanto l'anticiclone tende ad allungarsi verso nord, in direzione delle Isole Britanniche, comportando la discesa d'aria più fredda che avrà modo di lambire la Penisola. Le temperature, che si sono portate ampie oltre la norma, tenderanno a calare per riportarsi nella norma.

PERTURBAZIONE FRA VIGILIA E NATALE

Il calo termico avverrà fra Natale e Santo Stefano, ad opera dell'aria fredda al seguito della coda di una perturbazione che interesserà marginalmente in modo fugace le regioni adriatiche. Il tempo peggiorerà già alla Vigilia di Natale verso fine giornata, poi il fronte scorrerà verso il Meridione nella prima parte del Santo Natale.

Il passaggio perturbato avrà il merito di causare un ricambio d'aria con l'intrusione di correnti più fredde settentrionali. Si tratterà d'aria secca, che avrà modo di inibire temporaneamente le nebbie in Val Padana. L'alta pressione è attesa in rinforzo per Santo Stefano quando avremo molto sole, poi potrebbe di nuovo indebolirsi ad opera di nuove infiltrazioni umide atlantiche.

METEO VIGILIA DI NATALE, ULTERIORI PIOVASCHI. FREDDO DALLA SERA

Annuvolamenti compatti si avranno inizialmente solo sulle regioni tirreniche, a causa di aria umida da ovest con qualche piovasco su Alta Toscana, Campania, ovest Calabria. Nebbie in Val Padana, in attenuazione dal pomeriggio. Nevicate inoltre si addosseranno alle Alpi di confine ma a quote in genere medio-alte

Dalla sera peggiora rapidamente sul medio-alto versante adriatico. Una perturbazione dovrebbe riuscire a scardinare la protezione dell'anticiclone, con precipitazioni sporadiche localmente anche a carattere di rovescio. I venti, inizialmente occidentali, tenderanno a divenire sempre più settentrionali tra sera e notte.

METEO NATALE E SANTO STEFANO, VARIABILITA' IN MIGLIORAMENTO

La giornata di Natale vedrà la perturbazione dirigersi al Sud, con qualche pioggia o rovescio, in attenuazione nella seconda parte del giorno. Neve in Appennino a quote medie. Tempo generalmente soleggiato sul resto della Penisola. Santo Stefano dovrebbe essere ovunque con il bel tempo e clima più fresco, con l'anticiclone che tornerà più forte sul Mediterraneo Centrale.

TEMPERATURE IN CALO DA NATALE

Le temperature resteranno molto sopra la norma e cresceranno anche in Val Padana nel giorno della Vigilia, a seguito della prevista attenuazione delle nebbie. Per un calo termico bisognerà attendere l'irruzione delle correnti settentrionali al seguito del fronte freddo di Natale. Il raffreddamento sarà più marcato tra Adriatiche e Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Atteso un netto calo termico per l'afflusso di correnti più fredde nordiche d'estrazione artica, ma sarà una situazione temporanea. L'anticiclone tornerà ad indebolirsi dopo Santo Stefano, ma prevarrà un contesto mite. Non esclusa poi la possibilità che possa sopraggiungere aria più fredda entro fine anno.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina