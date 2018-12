METEO Italia: nebbie e piovaschi nonostante anticiclone. Peggiora a Natale

METEO SINO AL 28 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

La pressione va aumentando sul bacino centrale del Mediterraneo per l'espansione di un promontorio anticiclonico con roccaforte in prossimità dell'Africa Nord-Occidentale. Nonostante questa rimonta dell'alta pressione, alcuni fronti perturbati molto deboli riusciranno a penetrare sull'Italia apportando quindi qualche disturbo.

L'anticiclone, relegato troppo ad ovest, non sarà quindi in grado di proteggere del tutto l'Italia da umide infiltrazioni atlantiche. Gli effetti delle perturbazioni risulteranno inibiti proprio dall'ala orientale dell'anticiclone distesa sul nostro Paese. Avremo quindi solo qualche pioggia in particolare sulle regioni tirreniche, le più esposte ai flussi umidi occidentali.

Gli ammassi nuvolosi, impattando sulle Alpi, porteranno peraltro qualche nevicata ad alta quota sui confini alpini. Le temperature subiranno un netto aumento, mentre le nebbie saliranno alla ribalta sulle pianure del Nord Italia. Il caldo anomalo colpirà anche un'ampia parte del Continente, smorzando nettamente i rigori di freddo invernale avuti di recente.

PEGGIORA METEO PER NATALE, A SEGUIRE ARIA FREDDA

Dopo il weekend, l'anticiclone tenderà ad espandersi verso Francia e Isole Britanniche, con una bolla d'aria molto mite e stabile su tutto l'Ovest Europa. I settori orientali del Continente risentiranno di una circolazione ciclonica fredda con diversi impulsi di aria artica in discesa dalla Penisola Scandinava.

Fra la Vigilia ed il Santo Natale una di queste perturbazioni seguirà una rotta più occidentale, lambendo con molta probabilità anche l'Italia. Il passaggio perturbato, seguito da un ricambio d'aria con correnti più fredde settentrionali, potrebbe produrre effetti principalmente fra Adriatiche e regioni del Sud, con l'anticiclone atteso di nuovo in rimonta già da Santo Stefano.

METEO SABATO 22 DICEMBRE TRA SOLE, NEBBIE E LOCALI PIOVASCHI

In generale avremo schiarite, ma ritroveremo una perturbazione addossata alle Alpi con qualche nevicata nelle prime ore della giornata sui confini e sui versanti, ma in attenuazione. La parte meno attiva del fronte sfilerà lungo la Penisola, accompagnata da un parziale rinforzo delle correnti da ovest-sud/ovest, in successiva rotazione a maestrale.

Si tratterà di aria umida, che favorirà l'addossamento di nubi basse, localmente compatte, ai versanti tirrenici. Non mancherà qualche pioggia, più probabile a ridosso dei rilievi, dapprima in Toscana e poi nel corso soprattutto tra Lazio, Campania ed ovest Calabria. Nebbie e nubi basse saranno presenti al Nord, in Val Padana, principalmente nelle ore più fredde.

METEO DOMENICA 23, ANCORA ANTICICLONE DOMINANTE

Poche variazioni per domenica con prevalenza di schiarite, a parte la coda di una nuova perturbazione in addossamento alle Alpi con qualche fenomeno nevoso su zone di confine più settentrionali oltre i 1800/2000 metri. Foschie e nebbie non mancheranno in Val Padana. Nubi basse insisteranno più compatte sul basso versante tirrenico, con qualche residuo piovasco.

TEMPERATURE IN ULTERIORE RIALZO, INVERNO IN PAUSA

L'afflusso di correnti miti oceaniche continuerà a favorire un aumento delle temperature. Solo in Val Padana il clima si manterrà relativamente freddo, grazie al cuscinetto padano e alle nebbie localmente persistenti. La mitezza sarà più accentuata in montagna, con caldo anomalo. Per un calo termico bisognerà attendere Natale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

A cavallo fra la Vigilia ed il Natale una perturbazione più incisiva potrebbe riuscire a scardinare la protezione dell'anticiclone, con precipitazioni di passaggio più probabili sui versanti adriatici ed al Sud. Seguirà un netto calo termico per l'afflusso di correnti più fredde nordiche d'estrazione artica, poi l'anticiclone potrebbe tornare a spingere verso il nostro Paese.

