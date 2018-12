METEO Italia: di nuovo tanta NEVE al Nord, peggiora altrove

METEO SINO AL 24 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

E' ormai transitata sull'Italia la perturbazione responsabile della fase meteo invernale che ha determinato nevicate a bassa quota e fino in pianura tra al Nord e le Marche, i rilievi del Centro.

Oggi affluiranno correnti più fredde settentrionali anche al Centro-Sud, ma saremo alla vigilia di un cambiamento.

Avremo ancora freddo soprattutto sul Nord Italia, dove si andrà ulteriormente consolidando quel tipico cuscinetto padano che favorisce l'accentuazione del clima rigido al suolo

METEO PEGGIORA, NUOVA PERTURBAZIONE

Dall'Atlantico entrerà in azione una nuova perturbazione che domani raggiungerà l'Italia ad iniziare dalle regioni di Nordovest. L'evoluzione meteo resterà improntata alla dinamicità, con il nuovo fronte che ancora coinvolgerà in parte il Nord scorrendo al di sopra dell'aria fredda nei bassi strati.

Quest'aria fredda ristagnante nei bassi strati dovrebbe favorire nevicate a bassa quota, e forse anche in pianura su Piemonte e le zone occidentali di Lombardia ed Emilia. Stavolta le precipitazioni dovrebbero risultare un po' più organizzate rispetto al transito dell'ultima perturbazione. Potrebbe nevicare anche su Milano e Torino.

METEO DI OGGI 18 DICEMBRE PIU' SOLEGGIATO, MA TREGUA SARA' BREVE

Precipitazioni residue interesseranno principalmente il Sud tra Puglia, Calabria e nord della Sicilia, in attenuazione dal pomeriggio. Il bel tempo sarà invece prevalente al Centro-Nord grazie al temporaneo insediamento dell'anticiclone, salvo iniziali addensamenti sulle regioni del medio versante adriatico in successivo diradamento.

Dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità al Nord-Ovest, per l'approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica. Possibili pioviggini in Liguria. Da segnalare inoltre la presenza di nebbie nelle ore più fredde della giornata in Val Padana, grazie all'anticiclone che porterà il ristagno d'aria fredda ed umida nei bassi strati, in assenza di vento.

In Val Padana e buona parte del Nord Italia si avranno gelate notturne.

METEO META' SETTIMANA, FRA PIOGGE E NEVE

Nelle prime ore di mercoledì prime piogge soprattutto Liguria e deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Tra pomeriggio e sera maltempo in intensificazione al Nord-Ovest, con precipitazioni che raggiungeranno anche il Triveneto nella notte. Le basse temperature dovrebbero consentire neve sulle Alpi anche a bassa quota e con possibili sconfinamenti della neve fino in pianura al Nordovest. La possibilità di neve in pianura appare concreta, ma sarà da confermare nelle prossime ore.

Sul resto d'Italia avremo bel tempo o nubi innocue, ma con peggioramento dalla sera su Sardegna e Toscana dove compariranno le prime piogge. Giovedì la perturbazione si sposterà al Centro-Sud e insisterà inizialmente anche al Nord-Est, con nevicate fino a bassa quota e fioccate fino in pianura su parte dell'Emilia.

FREDDO INTENSO AL NORD, A TRATTI PIU' MITE AL SUD

Clima molto pungente al primo mattino martedì, con forti gelate in Val Padana ed aree interne del Centro Italia. Per un rialzo termico più efficace bisognerà attendere la fase centrale della settimana, per via di aria più mite oceanica. Come detto, sul Nord il clima resterà però inizialmente ancora molto rigido, grazie al cuscinetto freddo padano.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Al seguito della perturbazione, avanzerà da ovest l'anticiclone che dovrebbe portare condizioni meteo più stabili a partire dal weekend. Andremo peraltro verso un progressivo generale rialzo termico, che riporterà clima mite per il periodo. Questa fase poco invernale dovrebbe probabilmente perdurare fino al Natale.

Pubblicato da Mauro Meloni

