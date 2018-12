METEO Italia: verso fase più mite, dopo FREDDO e NEVE. Novità da Natale

METEO SINO AL 26 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione sta transitando sull'Italia, con meteo dai connotati decisamente invernali al Nord Italia dove si è andato ulteriormente consolidando quel tipico cuscinetto padano che favorisce il mantenimento del clima rigido al suolo. Il fronte perturbato ha quindi portato non solo piogge, ma anche nevicate a quote molto basse e fino in pianura su alcune zone del Settentrione.

La neve fino in Val Padana, sulle regioni di Nord-Ovest, è stata quindi favorita dall'aria fredda ristagnante nei bassi strati e dal fatto che le precipitazioni sono risultate un po' più incisive. Scenario ben meno freddo al Centro-Sud, ove il transito perturbato è più attenuato con piogge sparse e nevicate relegate solo ai rilievi montuosi appenninici.

L'evoluzione della perturbazione sarà rapida, con le condizioni meteo attese in rapido miglioramento su tutta Italia fin da venerdì, anche perché s'inizierà a concretizzare una progressiva rimonta dell'anticiclone da ovest verso il Mediterraneo. L'anticiclone andrà a braccetto con umide infiltrazioni atlantiche, che porteranno un po' di variabilità.

METEO WEEKEND PRIMA DI NATALE PIU' MITE, ANTICICLONE

Un netto addolcimento termico prenderà corpo nel weekend, anche sull'Europa Centro-Occidentale per il flusso oceanico che avrà influenze anche in area mediterranea. su un'ampia parte del Continente le temperature si porteranno sopra la norma anche di diversi gradi, smorzando nettamente i rigori di freddo invernale dell'ultimo periodo.

Non sono attesi sull'Italia passaggi di perturbazioni organizzate, ma l'afflusso d'aria umida e mite porterà comunque nubi irregolari e qualche sporadico piovasco. Questo scenario potrebbe poi mutare proprio dalla giornata di Natale, per via di una perturbazione che smantellerà l'anticiclone e potrà essere seguita da aria più fredda dal Nord Europa.

METEO GIOVEDI' 20, PERTURBAZIONE IN MARCIA AL CENTRO-SUD ITALIA

Fin dalle prime ore della giornata un miglioramento si avrà sul Nord-Ovest e sulla Toscana, mentre residui fenomeni si avranno al Nord-Est, con nevicate fino a bassa quota e fioccate fino al fondovalle sul settore dolomitico tra Veneto e Friuli. Tra la notte e l'alba non escluse residue fioccate sulla pianura emiliana. Nebbie in formazione sul resto della Val Padana.

Le precipitazioni più organizzate si sposteranno al Centro-Sud con interessamento prevalente dell'area tirrenica e delle Marche, risultando nevose oltre i 1000/1400 metri, a quote più elevate sull'Appennino Meridionale. In genere il tempo resterà asciutto sui versanti adriatici e sul settore ionico, pur in condizioni di variabilità. Verso sera precipitazioni insisteranno solo sul Basso Tirreno.

VERSO UN WEEKEND TRA SOLE, NEBBIE E NUVOLAGLIA IRREGOLARE

Netto miglioramento meteo, grazie alla progressiva espansione da ovest dell'anticiclone. Il fulcro dell'anticiclone resterà sull'area iberica e l'Italia risentirà di flussi d'aria umida oceanica che porteranno nubi medio-basse, soprattutto addossate all'area tirrenica, con sporadiche piogge. Spruzzate di neve sulle Alpi, principalmente sui confini e sui versanti esteri.

NETTO RIALZO TERMICO, STOP INVERNO

Le correnti più miti oceaniche favoriranno un progressivo rialzo della colonnina di mercurio. Solo al Nord il clima resterà però inizialmente ancora molto rigido, grazie al cuscinetto freddo padano con nebbie presenti e suolo localmente innevati. Negli ultimi giorni della settimana si accentuerà il rialzo termico, soprattutto in montagna e sulle regioni del versante tirrenico.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Questa fase poco invernale dovrebbe probabilmente protrarsi fino al Natale, poi non è escluso un cambiamento naturalmente da confermare. Tra Natale e Santo Stefano una perturbazione più incisiva potrebbe riuscire a scardinare la protezione dell'anticiclone, con a seguire un netto calo termico per l'afflusso di correnti più fredde nordiche d'estrazione artica.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

