METEO Italia: MALTEMPO INVERNALE avanzato ad inizio settimana, PIOGGE e NEVE

METEO SINO AL 23 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Un sistema perturbato atlantico inizia a colpire l'Italia, con meteo in peggioramento a partire dal Nord dove si avranno fugaci nevicate anche in pianura. L'atmosfera è gelida proprio sul Nord, perché siamo al culmine della fase meteo invernale dopo l'afflusso a più riprese di masse d'aria molto fredde giunte dall'Est Europa.

Dopo aver investito il Settentrione, la perturbazione proseguirà la propria corsa al Centro-Sud. Il freddo resterà ben radicato sul Nord Italia, dove si andrà ulteriormente consolidando quel tipico cuscinetto padano che favorisce l'accentuazione del clima rigido al suolo, ancor più nelle zone che riceveranno un po' più neve.

Correnti un po' più miti tendono a scorrere verso il Sud, mentre le regioni centrali si troveranno un po' nella via di mezzo. Il fronte perturbato, nel suo spostamento verso le regioni meridionali, favorirà un nuovo richiamo di masse d'aria fredda nord-orientali tra lunedì e martedì, con la neve che anche al Centro-Sud tornerà a quote più basse, assieme ad un calo termico.

METEO MOVIMENTATO IN SETTIMANA, NUOVA PERTURBAZIONE

Come accennato già lunedì il maltempo si concentrerà al Centro-Sud, ma qui in un contesto meno freddo rispetto al Settentrione, con nevicate in Appennino a partire da quote medie. Al seguito della perturbazione affluiranno nuove correnti moderatamente fredde dai Balcani che porteranno la neve fino a quote collinari.

L'evoluzione meteo resterà improntata alla dinamicità. Fra mercoledì e giovedì si attende infatti una nuova perturbazione atlantica, che ancora coinvolgerà in parte il Nord scorrendo al di sopra dell'aria fredda nei bassi strati. Ci sarà occasione per altre spruzzate di neve a quote localmente basse, forse in pianura da non escludere del tutto in Piemonte.

AVVIO SETTIMANA ANCORA FREDDO, INSTABILITA' VERSO IL CENTRO-SUD

Al mattino di lunedì le precipitazioni interesseranno l'Emilia Romagna e localmente il Basso Veneto, con residue nevicate a tratti fino in pianura. Neve fino a bassa quota è attesa sul nord Marche, ma con fenomeni in attenuazione. Frequenti precipitazioni sono attese sul Centro Italia, in particolare sul medio versante adriatico, ma anche tra Molise e Puglia Garganica.

Piogge e rovesci bagneranno le Isole Maggiori ed il basso versante tirrenico, per concentrarsi poi entro sera sul resto del Sud Italia. Nel contempo un miglioramento si avrà sulle regioni centrali. Nevicherà lungo i rilievi appenninici, con quota neve in calo fino a livelli collinari lungo il medio versante adriatico, Puglia Settentrionale, entroterra campano e lucano.

METEO MIGLIORA MARTEDI', MA TREGUA DURERA' POCO

Bel tempo si affermerà su gran parte del Centro Nord, mentre residua variabilità insisterà al Sud, ma in attenuazione. Bel tempo prevalente anche mercoledì, ma con nubi in arrivo da ovest che faranno da battistrada ad una nuova perturbazione che poi porterà maltempo al Centro-Nord. La neve cadrà solo sui rilievi per aria più mite, ma localmente a bassa quota sul Nord Italia.

FREDDO INTENSO AL NORD, A TRATTI PIU' MITE AL SUD

In avvio di settimana il clima si manterrà rigido sul Nord Italia anche a seguito delle nevicate. Anzi, per via del miglioramento avremo gelate anche in accentuazione sulle pianure del Nord. Al Centro-Nord si avrà un nuovo raffreddamento martedì. Per un rialzo termico più efficace bisognerà attendere la fase centrale della settimana, per via di aria più mite oceanica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In corrispondenza del nuovo passaggio perturbato di metà settimana, probabilmente non si avranno nuove nevicate in Val Padana, ma la neve potrebbe cadere a quote basse sull'Arco Alpino, specie per quanto riguarda le regioni di Nord-Ovest dove non è da escludere qualche fioccata fino in pianura. Andremo comunque verso un progressivo generale rialzo termico.

