Meteo neve ore 23 di oggi

Il servizio meteo Windy prevede una condizione atmosferica ideale a cadute di neve tra il debole e il moderato su tutto il settore centro occidentale del Nord Italia. La neve dovrebbe cadere in Emilia-Romagna, eccetto la costa romagnola, su tutto il territorio della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta. La neve dovrebbe interessare i rilievi della Liguria e l'Appennino tosco emiliano.

Il servizio meteo indica che la temperatura potrebbe portarsi a 0° nella periferia di Milano, ciò favorirebbe l'accumularsi di neve al suolo. Per Torino la previsione indica -1° centigrado. Tuttavia, nelle due metropoli La precipitazione prevista è abbastanza irrisoria e non dovrebbe causare grossi problemi, anche se l'eventuale mancata applicazione delle norme di prevenzione, potrebbero determinare problemi alla circolazione stradale. Ciò stante alle previsioni appena evidenziate, le quali sono elaborate dal Centro Meteo Europeo (ECMWF).

Durante la notte la perturbazione tenderà a spostarsi verso est e sud-est, così il tempo tenderà a peggiorare anche su Lazio, dove sono previste piogge. In nottata il tempo peggiorerà nelle Venezia nella giornata di domani nelle altre regioni italiane.

Il peggioramento di cui parliamo è stato annunciato molti giorni fa, e non presenta caratteristiche di eccezionalità, anche se su alcune regioni della penisola e le isole i fenomeni potrebbero localmente assumere forte intensità.

Sempre il Centro meteo che distribuisce le previsioni che stiamo commentando, indica per lunedì la Sardegna condizioni meteo particolarmente avverse. Ma preferiamo non mostrare la mappa in quanto non abbiamo trovato riscontro di fenomeni estremi nell'analisi dei dati meteorologici presenti nel sito Windy.

Pubblicato da Federico De Michelis

