Avvisi del servizio meteo Windy

Il servizio meteo Windy prospetta per la giornata odierna un'evoluzione meteo che vedrà condizioni di maltempo su molte regioni del nostro paese.

In giallo sono evidenziate le aree dove i fenomeni saranno meno rilevanti: osserviamo previsioni di neve in Valle d'Aosta, così come in Veneto, in Liguria dove dovrebbe nevicare nei rilievi, e maltempo poi è visto moderato su tutto il settore tirrenico, ad eccezione della Calabria dove dovrebbe essere più accentuato.

In arancione sono indicate quelle aree dove le precipitazioni potrebbero essere più intense. Quest'aria risulta piuttosto ampia, e va dal Piemonte fino alla Puglia, per poi presentarsi anche in Sardegna.

Nelle regioni settentrionali sono previste precipitazioni a carattere nevoso sino alla pianura.

Una quantità irrisoria di neve dovrebbe cadere su buona parte della Lombardia e del Piemonte. Mentre precipitazioni nevose più copiose dovrebbero investire il sud dell'Emilia Romagna e i rilievi appenninici della Liguria.

La neve dovrebbe cadere con abbondanza nelle Alpi occidentali.

Pubblicato da Daniele Morelli

