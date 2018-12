Il meteo di domenica potrebbe essere favorevole agli amanti della neve al piano: avevamo già accennato ieri alla possibilità di neve a quote bassissime su Piemonte e Lombardia, oggi giungono ulteriori conferme.

Una perturbazione atlantica, piuttosto vasta e organizzata, interesserà l'Italia nella giornata di domenica: il minimo depressionario sul Mar Ligure sarà fondamentale per fornire aria umida alle pianure settentrionali, mentre porterà piogge estese e nevicate sui 800-1000 metri al Centro, in successivo rialzo.

Il target preferito dalla perturbazione domenicale sarà le tirreniche del centro (Toscana, Lazio, Campania in primis), ma -essendo piuttosto vasta- farà sentire i suoi influssi umidi anche al Nord, sebbene attenuati.

Qui però, grazie alle temperature gelide e alla formazione di un ottimo cuscinetto freddo (per approfondire LINK swww.meteogiornale.it/notizia/53837-1-meteo-invernale-cuscinetto-padano) ci saranno le condizioni idonee per una fase meteo nevosa su buona parte della Pianura Padana.

Attenzione però a non aspettarsi una generale imbiancata: purtroppo, per gli amanti della neve, il minimo depressionario si sposterà rapidamente verso Levante, quindi ci aspettiamo nevicate deboli o moderate solo per qualche ora, tra domenica sera e lunedì notte, ma in alcune aree capaci di lasciare il segno; si tratterà comunque di accumuli difficilmente sopra i 5 cm nelle zone pianeggianti (molto superiori in montagna, ma questo è logico), ma -stante il gelo al suolo, potrebbero rimanere per terra e dare un po' di fascino bianco alle nostre città della Pianura Padana.

Focus neve al Nord: potrebbe essere una discreta imbiancata anche in Pianura (secondo il modello LAM); attenzione però che il modello NON quantifica l'accumulo al suolo, ma solo quanta precipitazione nevosa cadrebbe, quindi gli accumuli al suolo potrebbero essere inferiori (benché presenti).

Pubblicato da Davide Santini

