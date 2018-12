METEO Italia: freddo e perturbazioni, neve sino in pianura al Nord

METEO SINO AL 19 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è contesa da due circolazioni meteo decisamente diverse. Aria fredda artica continua parzialmente ad affluire da est, mentre un flusso più umido e perturbato atlantico si è incanalato dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo Centrale, pilotando ammassi perturbati verso il nostro Paese.

Una perturbazione più attiva da ovest coinvolgerà più direttamente il Centro-Sud venerdì, ove le temperature subiranno altresì un parziale aumento per effetto dell'arrivo delle correnti più miti oceaniche. L'aria fredda resterà invece ben radicata sul Nord Italia, dove il clima sarà piuttosto rigido anche sulle pianure con freddo diurno e gelo notturno.

Il Settentrione resterà ai margini dei sistemi perturbati e solo l'Emilia Romagna, oltre che parte del Triveneto, risulteranno più coinvolte dalla risalita delle propaggini settentrionali degli ammassi nuvolosi. Le precipitazioni associate, laddove presenti, risulteranno nevose a quote molto basse, se non a tratti fino in pianura, per la persistenza dell'aria fredda nei bassi strati.

METEO MOVIMENTATO SINO AL WEEKEND, FREDDO AL NORD

Precipitazioni diffuse si avranno in molte regioni al Centro-Sud, negli ultimi giorni della settimana. Nevicherà in Appennino a quote anche collinari sul Centro Italia specie in montagna e in montagna a quote elevate al Sud. Il Nord Italia resterà ai margini della perturbazione, con qualche debole fenomeno più probabile tra Basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e parte del Veneto.

In queste regioni si avranno nevicate a quote anche molto basse, ma di debole entità senza escludere temporanei sconfinamenti fino alle pianure durante i fenomeni più intensi. L'aria più umida atlantica andrà a scorrere al di sopra del cuscinetto d'aria fredda nei bassi strati, che in parte persisterà anche nel weekend.

Il target delle perturbazioni sarà sempre il Centro-Sud, ma qualche debole precipitazione raggiungerà il Nord, nevosa a bassa quota. Da valutare l'ipotesi dell'ingresso di un fronte dalla Francia a cavallo fra domenica e lunedì, che potrebbe portare delle nevicate più significative in Val Padana, specie sui settori ovest.

METEO GIOVEDI' 13 DICEMBRE, PIOGGE SPARSE. NEVE AL NORD-EST

La prima perturbazione porterà fin da inizio giornata precipitazioni principalmente al Centro-Sud, prima sulle aree tirreniche e poi sui versanti adriatici. I fenomeni risulteranno più frequenti al Sud. Attese nevicate lungo l'Appennino Centro-Settentrionale a quote attorno ai 400/800 metri, oltre i 1000/1200 metri al Sud. Dalla sera un nuovo fronte da ovest porterà un peggioramento in Sardegna.

In giornata precipitazioni deboli sconfineranno verso l'Emilia Romagna, Basso Piemonte, Liguria e poi localmente anche le pianure venete, specie i settori meridionali. Su queste regioni la neve potrà spingersi fino attorno ai 200/300 metri, ma non è escluso che a tratti la neve possa cadere anche sulle pianure, specie in caso di fenomeni a tratti moderati.

METEO VENERDI' 14, CENTRO-SUD PIU' COLPITO DAL MALTEMPO

La seconda perturbazione si estenderà fin dalle prime ore del giorno alle regioni tirreniche con precipitazioni sparse, che poi raggiungeranno anche il resto della regioni centrali e dalla sera anche il Sud. Deboli precipitazioni raggiungeranno anche l'Emilia e soprattutto la Romagna, mentre il resto del Nord rimarrà all'asciutto.

Il freddo persisterà al Nord, mentre al Centro-Sud si avrà un ulteriore rialzo termico. Da confermare la possibilità di neve a tratti fino in pianura sull'Emilia. Nevicherà fino in collina sulla Toscana, attorno ai 600/800 metri sulle aree umbro-marchigiane, mentre sul resto della dorsale appenninica il limite delle nevicate si porterà oltre i 1200/1600 metri.

FREDDO AL NORD, MA CLIMA SI ADDOLCIRA' AL CENTRO-SUD

Freddo in ulteriore accentuazione sul Nord Italia sino a venerdì, che segnerà il momento propizio per qualche nevicata fino in pianura. Un rialzo termico si avrà invece al Centro-Sud, per aria più mite afromediterranea. Avremo insomma una Penisola spaccata in due e così sarà anche nel weekend, con freddo che riuscirà ad insistere al Nord Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Domenica potrebbe seguire una rimonta anticiclonica da ovest, che coinvolgerà l'Italia con un miglioramento temporaneo, ma una nuova perturbazione dalla Francia potrebbe colpire le regioni settentrionali nella notte fra domenica e lunedì. La presenza d'aria ancora fredda al suolo potrebbe consentire neve inizialmente in Val Padana sul Nord-Ovest.

Pubblicato da Mauro Meloni

