METEO oggi: perturbazione su Italia, rischio neve anche pianura. I dettagli

Il meteo odierno sarà caratterizzato da il transito di una perturbazione con minimo a Sud della Sardegna, foriera di piogge al Centro-sud e qualche spruzzata di neve al Nord: le regioni maggiormente interessate saranno tirreniche del Centro (Sardegna, Lazio e Campania), con un interessamento generale tra sera e notte anche a tutto il resto del Paese, tranne le aree a nord del Po; si invita a visionare la cartina descrittiva.

In realtà, qualche fiocco di neve coreografico è previsto in serata o nottata in Emilia Romagna e basso Piemonte, ma decisamente isolato: come avevamo già segnalato, il minimo è troppo lontano per generare precipitazioni diffuse al Nord.

La quota neve al centro sud sarà tipica di un meteo invernale, la quale varierà dai 400-500 metri di Umbria e Toscana, fino ai 1200-1400 metri di Basilicata e Calabria.





Dando uno sguardo alle previsioni meteo a lungo termine, il clima italiano rimarrà freddo e dinamico, non sono previste alte pressioni per un po' di giorni, pertanto ci saranno spunti per nuove precipitazioni, anche nevose a bassa quota.

Pubblicato da Davide Santini

