FREDDO Artico lambisce l'Italia, meteo invernale

L'immagine ci mostra una splendida panoramica sul Lago Ampollino, in Calabria, ricoperto dalla prima neve di stagione. Fonte webcam portalesila.it

Condizioni meteo che sono cambiate nelle ultime ore, specie per quel che riguarda le temperature. Un cambiamento indotto da profonde variazioni nella circolazione atmosferica europea, laddove prosegue la netta contrapposizione tra un possente Anticiclone e un grosso Vortice Depressionario.

Quest'ultimo ha risucchiato aria fredda direttamente dal Circolo Polare Artico, facendola scivolare lungo il fianco orientale dell'Alta Pressione e spingendola sui vicini Balcani. Parte del freddo è penetrato lungo l'Adriatico sostenendo un diffuso abbassamento delle temperature e un parziale peggioramento su alcune regioni del Sud Italia.

Peggioramento che in queste prime ore del mattino determina residue precipitazioni tra Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. Abbiamo persino dei temporali, ma soprattutto si stanno verificando le previste nevicate appenniniche e le quote sono già interessanti. Mediamente nevicate sui 1000-1200 metri, pur con sconfinamenti a quote inferiori nelle interne abruzzesi e molisane.

Cosa prevediamo per la giornata? Diciamo che complessivamente splenderà il sole e farà un po' freddo, freddo che si farà sentire maggiormente sulle adriatiche laddove ci aspettiamo locali minacciosi annuvolamenti che potrebbero causare qualche altra precipitazione sparsa nel pomeriggio-sera. Precipitazioni che dovrebbero focalizzarsi quasi esclusivamente tra la Puglia Garganica, il Molise e l'Abruzzo, specie nelle interne, con possibilità di qualche nevicata sin sui 600-700 metri di quota. Possibili nevicate anche sulle Alpi orientali, nelle zone confinali.

Da segnalare, infine, persistenti venti settentrionali con raffiche più corpose sui crinali alpini e a sud della Sardegna.

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina