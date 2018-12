METEO Italia: maltempo con PIOGGE e TEMPORALI. NEVE, vediamo dove

Milano è una delle città che più spesso viene scelta per rappresentare l'arrivo del freddo e della neve, eppure in città non nevica con abbondanza dall'inverno 2012/2013. Tutte le successive nevicate sono state poco significative rispetto alla media cittadina. Quest'anno il rischio neve è di nuovo da considerare, ma alla fine sarà come le altre volte?

METEO SINO AL 20 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Aria fredda artica continua parzialmente ad affluire da est mantenendo il meteo decisamente invernale con freddo soprattutto sul Nord Italia, mentre un flusso più umido e perturbato atlantico si è incanalato dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo Centrale. Una perturbazione più attiva da ovest coinvolgerà più direttamente il Centro-Sud venerdì, collegata ad un vortice ciclonico.

Le temperature subiranno un rialzo per effetto del temporaneo richiamo di correnti afromediterranee. L'aumento termico sarà comunque limitato a gran parte del Centro-Sud. L'aria fredda resterà invece ben radicata sul Nord Italia, dove il clima sarà piuttosto rigido anche sulle pianure, con una netta demarcazione rispetto al resto d'Italia.

Le regioni settentrionali resteranno però ai margini del maltempo. Solo l'Emilia Romagna sarà lambita dalle propaggini settentrionali delle perturbazioni e si rinnoverà il rischio di nuove spruzzate di neve. Le precipitazioni associate, laddove presenti, risulteranno nevose a quote molto basse, se non a tratti fino in pianura, per la persistenza dell'aria fredda al suolo.

INVERNO NON MOLLA, RISCHIO NEVE A PIU' RIPRESE AL NORD

Il vecchio fronte perturbato sabato si porterà al Sud insistendo inizialmente anche sulle regioni centrali. Avremo piogge e neve solo sui rilievi. Una nuova perturbazione dall'Atlantico tenderà ad approssimarsi verso il Nord Italia ed entrerà in azione nella giornata di domenica, trasportata da correnti occidentali.

L'aria più umida atlantica andrà a scorrere al di sopra del cuscinetto d'aria fredda persistente nei bassi strati in Val Padana. Ci sarà quindi il rischio di nevicate a quote molto basse, con fiocchi a tratti fino in pianura. La traiettoria del nuovo impulso perturbato sarà più settentrionale ed il Centro-Sud resterà ai margini del peggioramento, salvo precipitazioni sull'area tirrenica.

METEO VENERDI' 14, MALTEMPO COLPIRA' SPECIE IL CENTRO ITALIA

Piogge e rovesci sparsi sin da inizio giornata si avranno tra Sardegna, Toscana e Lazio, che poi raggiungeranno anche il resto delle regioni centrali e dalla sera anche il Sud. Nevicherà fino in collina sulla Toscana, attorno ai 600/800 metri sulle aree umbro-marchigiane, mentre sul resto della dorsale appenninica il limite delle nevicate si porterà oltre i 1200/1600 metri per un rialzo termico.

Qualche precipitazione in mattinata coinvolgerà anche l'Emilia e soprattutto la Romagna, mentre il resto del Nord rimarrà all'asciutto. Il freddo persistente sul catino padano potrà consentire temporanee cadute di neve fino in pianura, specie sulle aree interne emiliane. Si tratterà di fenomeni piuttosto deboli.

METEO WEEKEND MOVIMENTATO, NUOVA PERTURBAZIONE

L'area ciclonica si porterà sul Mar Ionio e pertanto sabato le precipitazioni si concentreranno al Sud, più intense sul Salento e sulla Sicilia tirrenica. Inizialmente il maltempo interesserà anche le regioni centrali, ma con fenomeni poi in attenuazione. Prevarrà il sereno al Nord, ma a fine giornata si affaccerà una nuova perturbazione con prime nevicate sulle Alpi Occidentali.

Il sistema perturbato, proveniente dalla Francia, entrerà nel vivo domenica con qualche precipitazione in estensione dal Nord-Ovest al Triveneto. Piogge in giornata raggiungeranno anche le regioni centrali, specie i settori tirrenici. La presenza del cuscinetto freddo padano potrà favorire qualche locale spruzzata di neve qua e là fino a ridosso delle pianure al Nord.

CLIMA RIGIDO AL NORD, RIALZO TERMICO ALTROVE

Gran freddo al Nord, mentre un rialzo termico si avrà invece al Centro-Sud, per aria più mite afromediterranea. Avremo insomma una Penisola spaccata in due e così sarà anche nel weekend, con freddo che riuscirà ad insistere al Nord Italia. Tale contesto sarà determinante nel permettere qualche nevicata a bassa quota sulla Val Padana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Tempo dinamico anche nella nuova settimana, con l'anticiclone che non riuscirà ad opporsi all'inserimento di nuove incursioni perturbate. La presenza d'aria ancora fredda al suolo potrebbe consentire neve inizialmente in Val Padana sul Nord-Ovest. Un addolcimento delle temperature potrebbe intervenire da metà settimana.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina