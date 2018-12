METEO Italia: maltempo con molte PIOGGE. NEVE fino in pianura al Nord

METEO SINO AL 21 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo ha preso una piega decisamente invernale sull'Italia e a tratti perturbata per il susseguirsi di perturbazioni d'origine atlantica. I sistemi perturbati, convogliati dal Ciclone d'Islanda, si dirigono sul Mediterraneo dal momento che alle alte latitudini europee è presente un anticiclone con massimi sulla Penisola Scandinava.

Aria più mite, in seno alle perturbazioni, coinvolge parte del Centro-Sud, ma l'Italia è spaccata in quanto il Nord continua a risentire di clima molto più rigido per l'influenza dell'aria fredda che domina da alcuni giorni su tutta l'Europa Centro-Orientale. L'aumento termico risulta quindi limitato a gran parte del Centro-Sud.

L'aria fredda resterà invece ben radicata sul Nord Italia, dove si sta consolidando quel tipico cuscinetto padano che favorisce l'accentuazione del clima rigido al suolo. Ebbene, un nuovo fronte nord-atlantico, con traiettoria più settentrionali, è destinato a coinvolgere la nostra Penisola tra domenica e lunedì. La situazione sarà propizia per nevicate fino in pianura sul Nord.

RISCHIO NEVE A PIU' RIPRESE AL NORD ITALIA

Meteo da pieno inverno non solo nel weekend, ma anche nei giorni a seguire. Le regioni settentrionali erano finora rimaste ai margini del maltempo, mentre la nuova perturbazione attesa in arrivo domenica colpirà il Settentrione, trasportata da correnti umide occidentali in quota che transiteranno al di sopra dello strato d'aria molto fredda al suolo.

Le precipitazioni assumeranno quindi carattere nevoso fino in pianura su gran parte della Pianura Padana, anche se non ci attendiamo fenomeni troppo intensi. L'evoluzione meteo del fronte perturbato risulterà celere, tanto che già lunedì il maltempo si concentrerà al Centro-Sud, ma qui in un contesto meno freddo, con nevicate in Appennino a partire da quote medie.

METEO SABATO 15 DICEMBRE, MALTEMPO RESIDUO AL SUD

Avvio weekend di sostanziale attesa, con la vecchia perturbazione che insisterà al Sud, con precipitazioni più intense sul Salento e sulla Sicilia tirrenica. Inizialmente il maltempo interesserà anche le regioni centrali con possibili nevicate fino in collina, ma in rapida attenuazione. Prevarrà il sereno al Nord, ma a fine giornata tende a peggiorare sulle Alpi Occidentali con prime nevicate.

METEO DOMENICA, ARRIVA LA NEVE AL NORD FINO IN PIANURA

La perturbazione, proveniente dalla Francia, entrerà nel vivo domenica con precipitazioni attese dal pomeriggio a partire dal Nord-Ovest ed in estensione al resto del Settentrione tra sera e notte. I fenomeni risulteranno nevosi fino in pianura, anche moderati tra Bassa Lombardia, Ovest Emilia e zone interne liguri.

Sempre tra pomeriggio e sera, avremo prime piogge anche in Toscana e Sardegna, con peggioramento sulle regioni centrali entro notte. La neve cadrà in genere sui rilievi oltre gli 800/1000 metri, ma con quota neve in risalita. Possibili nevicate fino in collina tra Alta Toscana, valli umbre ed entroterra marchigiano.

FREDDO PERSISTE AL NORD, SALISCENDI TEMPERATURE ALTROVE

Clima molto rigido al Nord, a tratti meno al Centro-Sud. Avremo insomma una Penisola spaccata in due e così sarà anche nel weekend, con freddo che riuscirà ad insistere al Nord Italia. Tale contesto sarà determinante nel permettere qualche nevicata sulla Val Padana, grazie al cuscinetto freddo al suolo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Fase movimentata anche in avvio di settimana, con la perturbazione che si porterà al Centro-Sud dove pioverà diffusamente, mentre la neve sarà relegata ai rilievi montuosi appenninici. Un netto miglioramento è atteso al Nord, salvo nevicate residue nella prima parte di lunedì sull'Emilia Romagna e Basso Veneto.

Per una nuova perturbazione bisognerà attendere mercoledì, ma sarà probabilmente accompagnata da aria molto più mite da ovest. Probabilmente non si avranno nuove nevicate in Val Padana, ma la neve potrebbe cadere a quote basse sull'Arco Alpino, specie per quanto riguarda le regioni di Nord-Ovest.

