METEO Italia: aumento del FREDDO, gelate. Poi NEVE quote basse

METEO SINO AL 18 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Buona parte dell'Europa Centro-Orientale è finita sotto il tiro di meteo da pieno inverno per via di correnti fredde artiche, grazie all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso le Isole Britanniche ed il Mar di Norvegia. Anche l'Italia è lambita dal flusso freddo artico, con temperature che stanno subendo un'ulteriore notevole diminuzione, portandosi sotto le medie.

Il raffreddamento risulta più incisivo lungo i versanti del medio-basso versante adriatico dove, a causa di aria particolarmente gelida in alta quota, non manca instabilità che determina precipitazioni nevose anche in collina. Ci attendono giorni invernali, con gelate notturne al Settentrione fino in Val Padana e zone interne di pianura del Centro Italia.

Ora l'anticiclone tenderà a portarsi ancor più sulla Penisola Scandinavia, favorendo l'ulteriore afflusso d'aria fredda in arrivo dai Balcani. A complicare ulteriormente il quadro va segnalato l'ingresso di due perturbazioni da ovest, sospinte da un'intrusione di correnti più umide d'origine atlantica.

DUE PERTURBAZIONI PORTERANNO ANCHE NEVE A BASSA QUOTE

L'Italia verrà a trovarsi nel pieno di una zona di confluenza, in quanto due perturbazioni atlantiche transiteranno tra mercoledì e venerdì, con il ritorno di precipitazioni in molte regioni, soprattutto al Centro-Sud. La prima perturbazione arriverà mercoledì sera, ma sarà piuttosto debole e agirà giovedì. Nevicherà in Appennino a quote anche collinari sul Centro Italia e in montagna al Sud.

Il Nord Italia resterà ai margini della perturbazione, con qualche debole fenomeno più probabile tra Basso Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. In queste regioni si avranno nevicate a quote anche molto basse, ma di debole entità senza escludere temporanei sconfinamenti fino alle pianure durante i fenomeni più intensi.

L'aria più umida atlantica andrà a scorrere al di sopra del cuscinetto d'aria fredda nei bassi strati e questo avverrà anche con la seconda perturbazione attesa venerdì. Il target sarà sempre il Centro-Sud, ma qualche debole precipitazione raggiungerà il Nord, nevosa a bassa quota. Neve localmente in collina sul Centro Italia, tra Toscana, Umbria e Marche.

METEO META' SETTIMANA, PEGGIORA PER UNA PRIMA PERTURBAZIONE

Avvio di giornata quasi ovunque soleggiato, a parte residui annuvolamenti su medio-basso versante adriatico, con ulteriori isolati piovaschi o rovesci più probabili sulla Puglia dove potranno aversi ulteriori spruzzate di neve fino alla media-alta collina. In giornata aumenteranno le nubi da ovest a causa dell'approssimarsi di una prima perturbazione da ovest.

Piovaschi entro tarda sera su Isole Maggiori, basso versante tirrenico, Liguria di Levante ed Alta Toscana. Il peggioramento entrerà nel vivo dalla notte e poi giovedì con precipitazioni principalmente al Centro-Sud e sull'Emilia. Attese nevicate lungo l'Appennino Centro-Settentrionale a quote attorno ai 500/800 metri, se non più in basso sull'Emilia e sull'Alta Toscana.

MALTEMPO VENERDI', SPECIE AL CENTRO-SUD

Un secondo impulso perturbato si approssimerà da ovest alla fine di giovedì, con piogge e rovesci a partire dalla Sardegna. Non è escluso che si vada a formare una depressione mediterranea, capace di portare maltempo venerdì più accentuato al Centro-Sud Italia, con piogge e nevicate in Appennino anche a quote fin sotto i 1000 metri.

Aria più mite, messa in moto dal vortice ciclonico, porterà un ulteriore rialzo termico al Sud e su gran parte delle regioni centrali. Il freddo persisterà al Nord. Da confermare la possibilità di neve fino a ridosso della pianura tra Emilia, Basso Piemonte ed entroterra ligure. Sul resto del Nord non sono attese, al momento, precipitazioni significative.

CLIMA INVERNALE, MA CAMBIA NEL WEEKEND

Torneranno le gelate sulle pianure del Nord e valli del Centro Italia. Freddo in ulteriore accentuazione sino a giovedì sul Nord Italia, che segnerà il momento propizio per qualche nevicata fino in pianura. Un rialzo termico si avrà invece prima al Meridione e poi sulle regioni centrali, per aria più mite afromediterranea.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il meteo invernale si smorzerà nel weekend, in quanto il vortice ciclonico mediterraneo metterà in moto masse d'aria più temperate. Domenica potrebbe seguire una rimonta anticiclonica da ovest, che coinvolgerà l'Italia con un miglioramento ed un ulteriore addolcimento delle temperature, che si riporteranno oltre le medie.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina