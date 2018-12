Centri meteo d'Europa: molti Paesi a rischio gelo e intemperie. Le cause

Avvisi meteo di gelo ormai si diffondono in molte nazioni d'Europa dopo la pubblicazione a cura di vari giornali inglesi della previsione di gelo per le Isole Britanniche. Ma anche per le notizie di enormi disagi che si stanno vivendo in Asia e Nord America per i rigori dell'Inverno appena iniziato.

Il meteo estremo che caratterizza varie parti del Pianeta, la notevole copertura nevosa del nostro Emisfero (Meteo invernale: copertura NEVOSA ha raggiunto un livello da RECORD nel nostro EMISFERO, la lieve diminuzione della temperatura media forse a causa del Minimo Solare, ci esporrebbero al rischio, non la certezza, di eventi di freddo estremo in molte aree del nostro Emisfero.

Le anomalie climatiche eccezionali giungono anche dall'Emisfero sud, dove ora è iniziata l'Estate meteorologica. Non sono di certo confortanti le gelate estive in alcune aree interne del Brasile, cosi come le nevicate nelle cime dei monti di Australia, di Nuova Zelanda e di Tasmania.

Qualcosa succede silentemente al nostro clima, e la scienza non ha risposte certe se non quelle di proclamare che fa più caldo. Notizia vera, ma ci sono delle novità degne di nota, quasi sicuramente temporanee, che andrebbero analizzate.

Per carità, non avremo la fine del Mondo, non avremo la catastrofe che spazzò via i dinosauri dal Pianeta Terra, ma ci sono dei cambiamenti non trascurabili.

Anche ieri scrivevano: "i giornali inglesi diffondono in gran massa avvisi meteo derivanti dal servizio meteorologico pubblico inglese, e lo fanno indicando che nelle prossime settimane si potrebbe avere un forte raffreddamento, che dovrebbe indurre la popolazione a prepararsi per affrontare uno o una serie di periodi molto rigidi."

"Il MetOffice avverte che l'Inverno si insedierà nelle prossime settimane nelle Isole Britanniche, e che questo è il momento per i britannici di prepararsi per le temperature molto basse."

"A Natale le condizioni climatiche potrebbero essere molto fredde, con schemi meteorologici dalla lenta evoluzione, come quelli che hanno causato lunghi periodi di condizioni con e temperature gelide."

Insomma, le notizie che diffuse dai mass media inglesi non sono affatto rassicuranti e sono state scatenate dall'intervista, così abbiamo letto, di alcuni meteorologi del Met Office.

Nel frattempo, nel breve termine, vari centro meteo avvisano di ondate di freddo in arrivo. Iniziamo dalle Isole Britanniche, dove è attesa anche la neve, l'Italia, dove la temperatura calerà e potrebbe nevicare a più riprese in varie regioni del Nord, la Germania, i Paesi Bassi, la Francia.

Insomma, i cambiamenti meteo annunciato settimane fa si fa strada in Europa, ma al momento non ci saranno eventi eclatanti nel breve termine, mentre il lungo termine prospetta repentina variabilità, con cenni anche di gelo in varie regioni europee.

Ci troviamo in un periodo dell'anno in cui le condizioni atmosferiche potrebbero cambiare bruscamente, come succede sovente dopo Natale.

In merito al grande gelo, non è chiaro quando e se si verificherà, ma anche perché le previsioni meteo sono affidabili solo a breve termine.

Ma perché non menzionare che le previsioni stagionali stanno cambiando: "Centro meteo europeo: nuove previsioni stagionali: possibili ondate di freddo in Europa".

La circolazione atmosferica europea, in effetti, appare prossima ad un bivio che vedrebbe un repentino cambiamento di scenario.

