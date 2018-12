Meteo oggi e lunedì: CHE VENTI!

La caratteristica principale del meteo di oggi e domani è il vento: forti correnti da nordovest spazzeranno l'intera Italia, con raffiche davvero severe sulle Alpi e sui bacini attorno alla Sardegna.

Le proiezioni indicano che nelle aree più esposte di Sardegna e Corsica, le raffiche di vento possano superare i 150 km orari. Il modello matematico ICON indica nei crinali montuosi delle due isole, vento di raffica fin sino i 200 km orari.

Nella cartina (cortesia Ventusky) sono mostrate le raffiche di vento previste oggi pomeriggio: maestrale violento su Corsica, Sardegna, Liguria e Toscana. Prestare quindi attenzione nelle suddette aree, soprattutto nei tragitti marittimi.

Venti in quota (a 850 hPa, circa 1500 metri) previsti per domattina (cortesia Ventusky): si nota una rotazione dai quadranti nordoccidentali a quelli prettamente settentrionali, con un flusso molto forte (anche 150 km/h di media).

Vale la pena sottolineare che tali venti potrebbero non rispettare ciò che si percepisce al suolo, ma è importante raffigurarli per evidenziare il tragitto della massa d'aria in arrivo.

Quando cesseranno questi venti? Non prima di martedì, dove l'aria fredda si sarà depositata al suolo e si avvertiranno temperature minime basse, con una settimana di meteo pienamente invernale.

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina