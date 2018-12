Freddo invernale, cosa vuol dire per l'Italia?

Foto di una nevicata storica in Italia. Questi sono eventi occasionali, detti anche storici perché non consueti.

In generale, si è portati a pensare che il meteo invernale sia costantemente freddo e/o gelido in Italia: in parte è vero, anche se dobbiamo fare opportune distinzioni.

L'Italia è un paese con una grandissima varietà di climi, quindi è errato associare inverno = gelo per tutti: ci sono climi rigidissimi (alta montagna), continentali e nebbiosi (Pianura Padana), freddi ma luminosi (vallate alpine), marittimi (tutte le coste), ventosi (Sardegna), molto miti (Sicilia), miti ma con possibili burrasche gelide dai Balcani (Puglia) ecc.

Vi sono aree densamente abitate dove il gelo (Tmin

Pubblicato da Davide Santini

