METEO Italia: anticiclone e clima mite, ma dall'Immacolata cambia tutto

METEO DAL 4 AL 10 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Un potente campo anticiclonico di matrice sub-tropicale tende ad assicurare meteo più stabile sull'Italia, grazie alla sua espansione da ovest che chiude temporaneamente la porta alle perturbazioni d'origine atlantica. La colonnina di mercurio è prevista in ulteriore rialzo per l'afflusso di correnti più calde in seno all'anticiclone.

Il caldo anomalo caratterizzerà il meteo anche di gran parte d'Europa, in virtù dell'accentuazione del flusso mite oceanico alle medie-alte latitudini che porterà venti anche tempestosi. Questo periodo in prevalenza stabile per l'Italia sarà comunque di breve durata. Il flusso perturbato nord-atlantico inizierà già giovedì ad imporre un parziale cedimento all'anticiclone in sede mediterranea.

Una modesta perturbazione transiterà rapidamente lungo lo Stivale, sospinta da correnti nord/occidentali. Tra venerdì e sabato la Depressione d'Islanda porterà il proprio baricentro verso il Mare del Nord allungandosi in direzione dell'Italia, producendo un più efficace peggioramento con l'ingresso di impulsi d'aria ben più fredda.

SVOLTA METEO PER L'IMMACOLATA

La fase anticiclonica dovrebbe sgretolarsi proprio in coincidenza dell'Immacolata, apportando un peggioramento dovrebbe sancire il passaggio dall'attuale fase molto mite ad una di stampo più invernale. Torneranno piogge più organizzate ed anche la neve sulle Alpi, in virtù di un generale calo termico.

Giungeranno masse d'aria più fredde da nord che riporteranno condizioni di maltempo invernale, senza escludere poi una possibile invasione d'aria artica. Avremo quindi, per l'inizio della seconda decade di dicembre, clima diffusamente più freddo, con temperature ben al di sotto delle medie d'inizio inverno.

METEO MARTEDI' 4, ULTIMI DISTURBI POI MIGLIORAMENTO

Residua instabilità al Sud con piovaschi e locali rovesci in Puglia, coste abruzzesi e molisane oltre che sul Basso Tirreno. Sul resto d'Italia prevarrà il sole, con nebbie in accentuazione in Val Padana per effetto del progressivo rafforzamento dell'anticiclone sub-tropicale. Residue nevicate si avranno nelle prime ore del giorno sui confini alpini, a quote elevate.

METEO META' SETIMANA, SUPER ANTICICLONE MA GIOVEDI' PRIMO FRONTE

Mercoledì generali condizioni di bel tempo, salvo nuvolosità più consistente residua sulle regioni meridionali. Nebbie e nubi basse in Pianura Padana e valli interne del Centro Italia. Giovedì parziale peggioramento meteo tra Alpi e regioni del medio-alto versante tirrenico, con qualche piovasco e nevicate in alta quota.

PEGGIORAMENTO METEO DA IMMACOLATA

Venerdì sarà una giornata ancora stabile ma di transizione, con nuvolosità più compatta sui versanti tirrenici dove potrà aversi qualche pioviggine. Per sabato 8 dicembre avremo il rapido transito di un primo fronte freddo, che dovrebbe risultare più attivo al Centro-Sud con precipitazioni sparse. Nevicate sulle Alpi, specie sui versanti esteri, a quote più basse.

TEMPERATURE OLTRE LA NORMA, IN CALO DAL WEEKEND

Fino a metà settimana avremo ulteriori rialzi della colonnina di mercurio, per l'aria mite in seno al promontorio anticiclonico. Come detto, nevicherà sulle Alpi a quote molto alte per la stagione. In alcune aree del Sud si potranno superare i 20 gradi. Un cambiamento è atteso dall'Immacolata, con brusco calo termico e ritorno verso un contesto meteo decisamente invernale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dal weekend l'inverno tornerà decisamente a ruggire. Un'estesa colata d'aria artica riguarderà l'Europa e correnti gradualmente più rigide dovrebbero piombare sul Mediterraneo nella prossima settimana. Dicembre cambierà insomma completamente veste, dopo l'avvio anomalo per il clima eccessivamente mite.

