METEO Italia: settimana in prevalenza anticiclonica. Svolta per Immacolata

METEO DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Sta cominciando un periodo dal meteo anticiclonico e ben poco invernale, a seguito del transito di un ultima perturbazione dagli effetti davvero molto modesti. Altri sistemi frontali lambiranno il Nord ed avremo nevicate sulle Alpi confinali e principalmente nei versanti esteri, ma a quote particolarmente elevate, a causa del rialzo termico marcato.

La colonnina di mercurio è prevista in ulteriore rialzo per l'afflusso di correnti più calde di matrice sub-tropicale, L'anticiclone tenderà ad espandersi verso il Mediterraneo riportando condizioni meteo più stabili e clima mite nel corso della settimana. La mitezza si accompagnerà a meteo più stabile.

Non avremo però sempre bel tempo, in quanto non mancheranno passaggi nuvolosi collegati allo scorrimento di veloci perturbazioni sull'Europa Centro-Settentrionale. Non sono però attese piogge di rilievo, con qualche nevicata solo sulle Alpi, ma ad alta quota. Torneranno protagoniste anche le nebbie.

STOP ANTICICLONE, VERSO WEEKEND MALTEMPO IN VISTA

L'inverno perderà colpi anche in Europa, con il freddo scacciato verso est dalle correnti occidentali. Tornerà anzi il caldo anomalo alle medie latitudini e inoltre si avranno venti a tratti tempestosi sull'Europa Centro-Settentrionale, a causa del gradiente barico fra il forte anticiclone sull'Europa Mediterranea e le bassa pressioni delle alte latitudini.

Il predominio anticiclonico dovrebbe poi sgretolarsi a ridosso dell'Immacolata, quando dovrebbe aversi meteo più perturbato per l'affondo di una saccatura dal Nord Europa. Giungeranno masse d'aria più fredde da nord che riporteranno condizioni di maltempo invernale, senza escludere poi una possibile invasione d'aria artica.

METEO PRIMI GIORNI SETTIMANA, ULTIMI DISTURBI POI MIGLIORA

Per lunedì la perturbazione si sposterà al Sud con qualche pioggia o isolato rovescio sparso più probabile sui versanti tirrenici e sulla Puglia meridionale, ma in graduale miglioramento. Tempo decisamente più stabile al Centro-Nord, a parte nebbie temporanee in Val Padana nottetempo e nelle prime ore mattutine.

Nella seconda parte della giornata una nuova perturbazione si addosserà ai settori settentrionali alpini. Attese nuove nevicate al di sopra dei 2000 metri, più consistente sui versanti esteri. Qualche pioggia fugace si avrà nella sera di lunedì su Friuli ed Alta Toscana, mentre sarà saltato il resto del Nord Italia.

Martedì residua instabilità al Sud con piovaschi in Puglia, coste abruzzesi e molisane oltre che sul Basso Tirreno. Sul resto d'Italia prevarrà il sole, con nebbie in accentuazione in Val Padana per effetto del progressivo rafforzamento dell'anticiclone sub-tropicale. Mercoledì e giovedì bel tempo, salvo nuvolosità più consistente lungo i versanti tirrenici con possibili pioviggini,

STOP INVERNO, TEMPERATURE BEN OLTRE LA NORMA

Ulteriore rialzo termico nei primi giorni della settimana, per l'aria mite in seno al promontorio anticiclonico. Come detto, nevicherà sulle Alpi a quote molto alte per la stagione. Un po' di freddo diurno da inversione termica si avrà sulle aree pianeggianti soggette a nebbie, quindi in particolare in Val Padana. Un cambiamento è atteso dall'Immacolata, con probabile brusco calo termico.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Anticiclone protagonista per gran parte della settimana, salvo qualche disturbo passeggero per il transito della coda di alcune perturbazioni. Sarà un avvio d'inverno decisamente mite, in quanto l'alta pressione sarà alimentata da aria calda in quota di matrice sub-tropicale. Poi lo scenario potrebbe mutare per l'Immacolata, con l'inverno pronto a ripartire.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina