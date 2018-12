Previsioni meteo domani, due perturbazioni sull'Italia. Ecco le conseguenze

Una prima perturbazione, collegata ad un vortice mediterraneo, sta attualmente interessando più direttamente le regioni del Sud, dove sono presenti piogge e locali temporali. Il fronte è giunto dalla Francia, ma si è rafforzando sul Mediterraneo sfruttando il mare ancora caldo.

Un secondo impulso perturbato, con rotta più settentrionale, si sta approssimando all'Arco Alpino con la sua parte più consistenti e porterà comunque poche conseguenze in termini di precipitazioni sull'Italia, con nevicate sulle Alpi principalmente sui confini e a quote alte.

Avremo poi precipitazioni in qualche settore del Nord e della Toscana. Ma vediamo più nel dettaglio il meteo previsto per domani, domenica 2 dicembre. La vecchia perturbazione insisterà con ulteriori rovesci ancora all'estremo Sud, specie tra Calabria ionica e Salento, oltre che sul nord della Sicilia.

Sulle rimanenti regioni sono attese nubi medio-alte innocue legate al secondo fronte, che non produrranno fenomeni di rilievo. Nevicate si avranno sui confini alpini, a quote in risalita oltre i 2000 metri sui settori ovest dove saranno più abbondanti, e qualche isolata debole pioggia al Nord-Est.

Piovaschi sporadici si potranno avere anche tra spezzino ed Alta Toscana, mentre per il resto avremo tempo asciutto. Le temperature saliranno ancora di qualche grado, specie nei valori minimi, in conseguenza dell'afflusso delle correnti miti oceaniche.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina