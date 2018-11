Meteo per il weekend. Nuova fase di maltempo, rischio di nubifragi al Sud

Dopo una tregua, il meteo tornerà nuovamente avverso sul finire della settimana. L'impulso perturbato, collegato ad un vortice ciclonico, caratterizzerà il meteo del weekend entrando nel vivo sabato con maltempo che potrebbe di nuovo puntare maggiormente il Centro-Sud.

Ci sarà occasione per nuove precipitazioni, anche di forte intensità, sulle regioni più meridionali del versante ionico. In questo autunno innumerevoli episodi di maltempo estremo hanno martoriato il Sud Italia, sarebbe quindi l'ennesimo replay di una stagione maledetta.

Ebbene, tra sabato e domenica transiterà un nuovo vortice sulle acque ancora tiepide del Mediterraneo, tra Sardegna, Mar Tirreno e poi la Sicilia. Si creeranno contrasti esplosivi fra aria fresca oceanica e quella più calda afromediterranea in risalita sul Mar Ionio.

Le regioni ioniche potrebbero subire gli effetti di temporali ancora una volta molto intensi e con rischio di piogge persino abbondanti. Impossibile localizzare le aree che potranno essere colpite, ma temporali violenti appaiono più probabili tra Sicilia orientale, Calabria ionica e Salento.

Non parliamo solo di alluvioni lampo o grandinate violentissime e nemmeno di semplici nubifragi, ma persino i tornado che poco avrebbero a che fare con il nostro clima, se non il fatto che l'estremizzazione climatica degli ultimi anni sta rendendo certi fenomeni sempre più usuali.

Quel che sembra emergere è che i fenomeni vorticosi, ovvero le trombe d'aria stanno divenendo sempre più frequenti e di potenza inaudita come non li conoscevamo fino a qualche tempo. In meteorologia spesso una certa situazione si ripeta, pertanto non ci sarebbe da sorprendersi se dovessero verificarsi nuovi eventi.

