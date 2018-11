Ultime piogge all'estremo Sud, è in atto un miglioramento meteo

L'immagine satellitare del mattino ci dà modo di apprezzare quanto sta avvenendo non soltanto in Italia ma anche in Europa e si tratta di un cambiamento meteo-climatico imponente.

Vedete l'Alta Pressione sulla Spagna? Ecco, trattasi dell'Alta delle Azzorre che dopo aver latitato per tanto tempo ha tutta l'intenzione di riprendersi lo scettro del comando. Contestualmente permangono grosse strutture depressionarie atlantiche, collocate come consuetudine a ridosso del Regno Unito. E poi, dulcis in fundo, persiste il vortice ciclonico a ridosso del Sud Italia.

Quest'ultimo, con la sua rotazione ciclonica, convoglia aria relativamente fredda dai quadranti settentrionali e non mancano piogge residue tra Calabria, Puglia e nord Sicilia. Prima che tali precipitazioni si attenuino definitivamente si dovrà attendere il pomeriggio, in Sicilia probabilmente sino a sera. Così come si dovrà pazientare per l'attenzione del vento, perché fin tanto che il vortice non esaurirà totalmente la propria azione di disturbo persisterà una ventilazione piuttosto vivace (anche in virtù del forte gradiente barico - differenza di pressione - che si sta creando con l'Europa occidentale).

Nel resto d'Italia, lo si evince facilmente dall'immagine, splende il sole o comunque prevalgono le schiarite. Schiarite che certificano il sensibile miglioramento e soprattutto l'avvicinamento dell'Alta Pressione. Miglioramento che ci regalerà una splendida giornata, quella di giovedì, e che potrebbe consolidarsi con più convinzione a partire da domenica prossima.

Nel frattempo laddove splenderà il sole e laddove il vento cesserà del tutto si registrerà un nuovo aumento delle temperature massime. Di notte, al contrario, farà freddo a causa delle inversioni termiche che stanno divenendo via via più pronunciate.

